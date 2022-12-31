近日，在中国养老金融50人论坛的学术指导下，中信银行联合华夏基金发布《中国居民养老财富管理发展报告（2022）》（以下简称《报告》）。《报告》紧扣养老财富管理市场发展脉搏，从客观角度调研分析居民养老财富管理的现状和痛点，并对金融行业支持居民养老财富管理发展做出了客观评价。

《报告》调查数据显示，居民养老财富规划意识整体偏弱，年轻人尤甚；居民养老财富储备规模预期整体较高，中青年人储备预期最高，并随年龄增长逐步下降；居民养老投资期限整体较短，中高收入人群倾向拉长投资期限；从居民养老投资方式来看，多数调查对象通过多元化的养老投资方式进行养老财富储备，整体投资风险偏好倾向保守。《报告》分析，目前我国居民仍存在养老财富规划意识薄弱与全生命周期养老财务规划理念不匹配、养老财富规划需求与专业养老财富规划顾问缺位的不匹配、养老投资短期化与养老投资长期目标不匹配、养老投资收益预期与实际收益不匹配等诸多痛点。

《报告》指出，储蓄存款和起步早的商业养老保险，可以满足居民养老“用来保证的钱”规划需求；银行理财发展较快，参与意愿较强，可以满足居民养老“用来保值的钱”规划需求；养老基金发展加快，可以满足居民养老“用来增值的钱”规划需求。

面对居民养老财富管理的需求和痛点，《报告》认为，当前我国养老投教制度体系尚未成型，亟需加快发展，投顾陪伴的缺位是养老财富管理行业实现高质量发展的瓶颈。未来，金融行业应从收益率、持有期角度以及强化投资者教育、丰富辅助工具等服务方式等方面着力解决居民养老财富管理的痛点。

《报告》以养老财富管理市场供需为依据，结合个人生命周期特点，阐述了中信银行养老财富管理的业务实践，提出了预备养老、退休金融、适老服务，以及专业养老规划服务的全生命周期养老财富管理的路径和策略，为全市场开展养老财富管理业务提供借鉴。

“此次《报告》的发布，是中信银行深耕养老金融的又一创新实践，也是其服务养老人群、履行社会责任的体现。”中信银行副行长吕天贵表示，伴随着个人养老金新政的落地和居民养老财富管理需求的增加，作为金融行业的主体，商业银行应积极探索如何结合自身发展深入践行应对人口老龄化的国家战略，与时俱进满足居民全生命周期的养老财富管理需求，帮助更多居民家庭通过个人养老金和长期投资，提高个人养老保障水平。

(责编：曹淼、李源)

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