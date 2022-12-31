合肥中欧班列2022年发运768列 较去年净增100列
2022年12月31日17:58 | 来源：新华网
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新华社合肥12月31日电（记者胡锐）12月31日，一列合肥中欧班列从合肥北站物流基地鸣笛启程，搭载叉车、家用冰箱等货物，将开行至俄罗斯。此趟班列的发运标志着合肥中欧班列2022年全年发运数量达768列，较去年净增100列。
合肥国际内陆港发展有限公司有关负责人表示，今年以来，合肥中欧班列主动贴近客户，以切实举措为企业解货运之难，实现班列发运逆势增长。
据悉，2022年合肥中欧班列新增连接2个国家、28个国际站点城市，累计连接18个国家、90个国际站点城市。
(责编：赵光霞、杨光宇)
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