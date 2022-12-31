新华社北京12月31日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局31日印发《关于积极应对新型冠状病毒感染扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作的通知》，进一步部署巩固拓展脱贫攻坚成果工作。

通知提出，要积极应对新型冠状病毒感染，有效防止因疫因病返贫致贫，最大程度保护脱贫群众的身体健康和生命安全，最大程度减少对巩固拓展脱贫攻坚成果的影响。坚决守住不发生规模性返贫的底线。切实发挥好防止返贫监测帮扶机制作用。

通知明确，强化对重点区域和重点群体的帮扶。配合有关部门保障感染康复后脱贫劳动力的合法权益。疫情影响严重时，可统筹使用衔接资金和其他符合规定的资金，支持乡村防疫临时公益岗位吸纳脱贫劳动力就业。

通知指出，组织动员帮扶力量积极参与。东部地区要把帮助协作地区应对新型冠状病毒感染作为近期东西部协作的重点任务，切实加大支持帮扶力度。广泛动员民营企业和社会组织对脱贫户、监测户提供防疫捐赠和困难救助。充分发挥驻村第一书记和工作队作用，重点做好上门排查、因户施策和协调配合等工作。深入组织开展消费帮扶，帮助脱贫地区解决农产品销售问题。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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