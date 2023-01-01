原标题：“碳中和带来的国际合作和创新机遇”线上研讨会举行

近日，适逢中英建立大使级外交关系50周年，由剑桥大学南京科技创新中心、清华大学碳中和研究院、江苏省人民政府外事办公室共同主办的剑桥南京论坛2022——“碳中和带来的国际合作和创新机遇”线上研讨会成功举行。

剑桥大学终身讲席教授、剑桥大学南京科技创新中心学术主任及CEO初大平出席研讨会，来自中英两国的政府领导和高校专家学者们，围绕“双碳”战略的现实意义、技术路径和实践范例，共话跨国科研协作。

“气候变化是全人类共同面临的重大挑战，碳中和是中英双方当前高度关注、具有高度共识的议题”，中国科技部国际合作司副司长徐捷致辞强调，“中国积极加强国际化科研环境建设，英国是中国重要的科技合作伙伴，适逢中英建立大使级外交关系50周年，中方鼓励和乐见中英成功开展更多科技交流和创新合作。”

英国驻华大使馆科技参赞兼科技政策负责人彭慧介绍到，英中两国具有共同的“净零”目标，脱碳政策存在相似之处，中方积极构建“双碳”1+N政策体系，英方在实施脱碳政策方面具备数十年经验，双方将通过联合研究项目等方式，围绕脱碳展开国际合作。

中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌表示，“双碳”趋势下，世界经济和产业面临重大变革和创新机遇，经济发展模式正从资源依赖型转向技术依赖型。然而根据国际能源署的报告，全球约一半支撑碳中和的技术还处在实验室或示范阶段，在此背景下，高校的基础研究和交流合作显得尤为重要。

紧扣原创应用研究定位，以此次跨国线上研讨会为发端，剑桥大学南京中心将继续集聚顶尖创新资源，探索和实践完整的研究创新价值链，助力“双碳”愿景早日实现。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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