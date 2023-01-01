原标题：中国第二大镍钴矿产出首批镍钴精矿粉

2022年12月31日，随着第一批镍钴精矿粉的产出，位于中国“聚宝盆”柴达木盆地的中国第二大镍钴矿床——夏日哈木镍钴矿采选项目成功完成带负荷联动试车。

据悉，早在2008年至2010年，青海省地质矿产勘查部门在青海省海西州格尔木市乌图美仁乡夏日哈木地区找矿资料几乎空白的情况下，通过实施地质矿产调查项目，发现了铜镍矿体。2010年至2013年，通过三年勘探，找矿取得了重大突破。

夏日哈木镍钴矿地处柴达木盆地南缘，是全球近二十年来发现的最大的硫化镍钴矿床，中国排名第二。该矿找矿前景广阔，资源潜在经济价值巨大。

夏日哈木镍钴矿采选项目总投资约50亿元，设计年产561万吨矿石，配套建设年处理量561万吨、年产镍钴精矿30万吨的选矿厂。

目前，上述项目辅助工程均建成投运，带负荷联动试车完成，也标志着选矿系统工程等主要工程基本建设完成，项目正式进入试生产阶段。

据悉，镍金属作为我国的战略资源，高度依赖对外进口。近年来，随着三元锂电池技术的不断成熟和推广，镍金属在电化学储能领域的应用越来越广泛，而夏日哈木镍钴矿采选项目可以缓解我国镍金属的对外依赖度，为储能产业的发展提供部分资源保障。此次带负荷联动试车成功，是青海黄河矿业有限责任公司奋斗近十年后收获的重大里程碑。(李雷 张添福)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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