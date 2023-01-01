神舟十五号航天员乘组在轨聆听了国家主席习近平的新年贺词。其中，专门提到了“神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成，我们的‘太空之家’遨游苍穹”。征途漫漫，唯有奋斗。中国载人航天永远值得期待！

(责编：赵光霞、袁勃)

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