新华社北京1月1日电 题：携手前行 共促繁荣——中国高质量实施RCEP一周年观察

新华社记者

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施，全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸区启航。

RCEP生效实施已满一年，在逆全球化思潮抬头、世界经济复苏乏力背景下，作为区域经济合作重要参与方，中国高质量实施RCEP，助推地区经济不断前行，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

红利释放：贸易与投资自由化便利化不断推进

RCEP现有15个成员国，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，人口数量、经济体量、贸易总额等三个方面均占全球总量约30%。RCEP生效实施以来，政策红利不断释放，成为世界经济增长的最大亮点。

RCEP涵盖贸易投资自由化和便利化的方方面面，其关键内容是减免关税——区域内90%以上的货物贸易将逐步实现零关税。

2022年3月18日，RCEP对马来西亚正式生效当天，北京福田国际贸易有限公司出口的24台卡车获得北京海关签发的首份对该国的RCEP原产地证书。

受益于RCEP生效实施，北汽福田向马来西亚的出口关税从30%降至5%，并将逐年降至0，极大增强了企业竞争力。2022年1至11月，北汽福田出口RCEP成员国车辆共13162台，预计可减免关税2215万元。

在浙江，因为RCEP生效实施，义乌小商品也更具竞争力。2022年1至11月，义乌共签发RCEP优惠原产地证书5076份，签发总金额9713.05万美元，累计减免关税超677万元。

出口产品竞争力更强，进口产品成本更低、速度更快、选择更多。

在广州白云机场空港口岸，一架架货机装载着新鲜水果接连降落。2022年以来，广州白云机场海关在该口岸累计监管进口榴莲、油桃、樱桃、山竹等RCEP成员国特色水果超4.4亿元，同比增长12.2倍。

商务部数据显示，2022年1至11月，中国与RCEP其他成员国进出口总额11.8万亿元，同比增长7.9%，占中国外贸进出口总额的30.7%。其中，中国向RCEP其他成员国出口同比增长17.7%，超过中国出口总体增速5.8个百分点。

既促贸易，也利投资。

RCEP在投资方面设置了投资自由化的相关规则、投资保护、投资促进和投资便利化措施，开放水平显著高于成员国间原有双边自贸协定。

中日、日韩之间通过RCEP首次建立起自由贸易关系，开放红利尤为明显。商务部数据显示，2022年1至11月，韩国、日本实际对华投资同比分别增长122.1%、26.6%。

高质量实施：助推企业享惠稳链

协议的效力在于实施。一年来中国高质量实施RCEP，推动各项制度落实落地。

RCEP涵盖亚太区域内达成的范围最广、成员最多的多边电子商务规则，也是目前中国参与水平最高的电子商务协定。

“RCEP实施带来通关、税收等一系列便利化措施，使跨境电商出口效率极大提升，企业成本也进一步降低。2022年以来我们平均每个月跨境电商出口量超3000吨，这是以前所不敢想象的。”广州惠购供应链有限公司关务经理曾懿说。

电子商务新规则、原产地累积规则、经核准出口商制度、背对背原产地证明……RCEP一系列制度安排，有力降低区域内生产成本，提高贸易效率，加强区域内产业链供应链合作。

不可回避的是，RCEP生效后，中国部分产业将受到来自区域内产品的竞争。为此，中国高标准实施RCEP，不断塑造合作和竞争新优势。

商务部等6部门印发指导意见高质量实施RCEP；全国商务部门、贸促系统组织RCEP系列专题培训；各地海关不断优化原产地证书签证模式及监管流程；工信部支持扩大优势工业产品出口，加快改造提升传统产业和培育发展新兴产业；市场监管总局与多个RCEP成员国建立固定标准化信息交换渠道，以标准支撑更好开拓国际市场……

联合国贸发会议秘书长格林斯潘表示，在全球开放程度不断下降、贸易成本不断上升、供应链出现瓶颈的情况下，RCEP为世界经济发展作出贡献。在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。

潜力巨大：推动区域经济一体化走向深入

2023年1月2日起，RCEP将对印度尼西亚生效。

近日，青岛海关关员正与青岛三木水产股份有限公司总经理孙军志设计企业享惠方案。孙军志说，1月2日起企业出口印度尼西亚的冷冻大马哈鱼段就可以享受零关税待遇。“对于利润并不高的水产加工行业来说，是一个新机遇、大利好。”

青岛海关关税处一级高级主管姚勇说，2022年前11个月，山东对印度尼西亚出口同比增长29.3%，即便《中国—东盟自贸协定》已经实施多年，但RCEP对印度尼西亚生效仍将让部分企业享惠“从无到有”“从少到多”。

业内人士指出，RCEP最大限度整合了东亚地区“碎片化”的经贸制度安排，推动区域经济一体化走向深入，已成为开发区域经济增长潜力的最大抓手。

2022年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、澳大利亚和新西兰等10国正式生效，2月1日起对韩国生效，3月18日起对马来西亚生效，5月1日起对缅甸生效。随着新一年RCEP将对印度尼西亚生效，RCEP的15个签署成员国中生效成员数量将达14个。

商务部新闻发言人束珏婷表示，下一步，将以RCEP为新起点，与更多贸易伙伴商签自贸协定，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络；进一步提高货物贸易、服务贸易和投资市场开放水平，积极参与数字经济、环境保护等新规则议题谈判，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，更好服务构建新发展格局，推动高质量发展。

诺贝尔经济学奖获得者克里斯托弗·皮萨里德斯教授认为：“签署双边、多边贸易协定是破除壁垒、为更多人谋福祉的好方法，RCEP就是很好的例子。”（记者谢希瑶、邹多为、魏董华、孙晓辉、丁乐）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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