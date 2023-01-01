新华社广州1月1日电 题：大块头有大担当——经济总量第一大省广东勇挑大梁观察

新华社记者陈凯星、周强、孙飞

岁末年初，万物已是蛰伏冬藏，岭南大地却是生机勃勃。包机组团参展“抢订单”，立足大项目发力“大招商”，“逆向招工”确保春节生产不打烊，一系列“组合拳”让广东按下“拼经济”“快进键”，驶向复苏“快车道”。

面对复杂的国际国内环境，站在新时代新征程的起点上，作为经济总量第一大省的广东将高质量发展作为首要任务和总抓手，坚持制造业当家，挺起产业脊梁，走在前列做出示范，为全国经济稳中求进做出新贡献。

“抢单”“招商”“留人”三部曲赢得主动权

前几日，一架南航包机，从广州白云国际机场出发，将270位企业负责人送往阿联酋迪拜。他们此行目的并非观光旅游，而是参展寻商机。

本是收官之季，却成进击之时。

当前，我国外贸企业持续承压。随着我国防疫政策不断优化调整，广东因时因势而动，率先推出“粤贸全球”计划，组织企业开拓国际市场，将订单拉回“世界工厂”。

受全球新冠疫情、乌克兰危机等影响，广东正处在愈进愈难而又非进不可的关口。作为“十万亿GDP俱乐部”一员，广东经济体量占全国经济总量约十分之一，外贸占比约五分之一，稳广东对稳全国经济大盘意义重大。

包机海外参展正是广东打出外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”的“组合拳”。

珠江两岸，一场场招商大会接续举办。2022年12月9日，深圳全球招商大会，315个项目签约，投资总额8790亿元。2022年12月21日，粤港澳大湾区全球招商大会，达成合作项目853个，投资总额达2.5万亿元。

一批世界500强企业纷纷加码再投资。嘉士伯集团将在佛山建设一个年产50万吨啤酒的工厂。“大招商显示出地方政府的决心，给了企业信心。”嘉士伯集团中国区总裁李志刚说。

“订”单变“定”单，项目成实物，关键在人力。为应对外来务工人员返乡高峰，广东从2022年12月19日发起“百日千场助万家”招聘对接专项行动，助力企业“留工招工”，提前应对“招工难”。

“无论是‘出海抢单’，还是‘跨省招人’，抢的是责任担当，赢的是发展主动。”广东省人社厅副厅长杨红山说，“让2300多万外省农民工在广东就业保持稳定，为全国稳就业做贡献。”

做大做强制造业家底 挺起现代产业脊梁

在省会广州，因湃电池、增芯传感器等一批投资“50亿级”重大产业项目近期开工。

在粤西湛江，投资百亿欧元的巴斯夫（广东）一体化基地首套装置已经投产。

在粤东揭阳，中石油投资的千万吨级炼化项目，正让一座炼化之城崛起在南海之滨。

从集成电路，到绿色石化，再到新材料，一个个落子开工的重大项目，呈现出鲜明的“制造优先”特征。

广东省委十三届二次全会强调，要坚持制造业当家，把制造业这份厚实的家当做大做强，在新的高度挺起广东现代化建设的产业脊梁。

“世界工厂”是广东的底色。改革开放以来特别是党的十八大以来，广东制造门类健全，已拥有联合国产业分类中40个工业大类。

开放前沿地也是斗争交锋地。在中美博弈背景下，从“中兴事件”到“断供华为”，广东面临的国际竞争和不平打压空前激烈。观察人士认为，制造业是国之命脉所系。突出制造业当家正是广东引领中国制造攀升全球价值链中高端。

科技自立自强才能让广东制造基业长青。从鹏城实验室到广州实验室，从江门中微子实验站到东莞散裂中子源大科学装置，这些“科技王牌军”运用新型举国体制新优势，发力原始创新，推动区域支柱产业强链补链固链。

当前，广东正大力建设20个战略性产业集群，既涵盖智能家电、电子信息等支柱产业，又高起点培育壮大集成电路、机器人等新兴产业。大产业需要大平台。在珠海唐家湾，3000多名工人在粤港澳大湾区智能制造产业园推进项目建设。

“园区还没建成就基本完成招商，很多企业在催着交付。”珠海高新区管委会副主任张汉明说，珠海2022年工业投资增速超60%，为给中小制造企业提供标准厂房，政府代建租赁打造“5.0产业新空间”，帮助企业降成本促发展。

举大不遗细，一批中小制造企业走上“专精特新”发展之路。广东众志检测仪器有限公司凭借自主研发的新设备，2022年营收增长约50%。公司总经理黄初期说：“小企业是大产业中的一环，在挺起产业脊梁中既要做主体也要做主力。”

大体量大担当 走在前列做出示范

财政，国家治理的经济基础。

2022年1-11月，广东一般公共预算收入为11840亿元，剔除留抵退税因素后同口径下降0.8%，高位趋稳殊为不易。作为财政大省，广东已连续31年位居全国首位，是中央财政最大的收入来源地，也是全国上缴额最多的省份。

“总量大、贡献大、结构优，广东为全国经济发展大局提供了坚实财力支撑。”广东省财政厅厅长戴运龙表示，“全省税收收入占比保持在八成左右，高于全国地方平均水平，债务风险保持在最安全的等级。”

财政质量好是经济发展“含金量”的重要指标，更是广东持续推进高质量发展的实践成果。

当下，聚焦高质量发展正成为广东的强烈共识和重要方法论。新征程上，广东提出以高质量发展为牵引推动现代化建设。实现现代化，除了高质量发展别无他途。走在前列，关键是在高质量发展上走在前列。

作为粤北生态功能区，云浮市经济体量长期位于队尾，但依靠做强镇域经济等抓手，其发展速度正转向排头。云浮市委书记卢荣春表示，此前乡镇有事权无财权，经济功能虚化。云浮直面关键痛点，向乡镇放权，特别赋予乡镇年度新增财税自主支配权，有力推动区域协调发展。

实际上，城乡区域发展不平衡是广东的最大短板。云浮在探索，广东在行动。为破解“富省穷县”现象，广东近期启动实施“百县千镇万村高质量发展工程”，将推进强县富镇兴村，县域活则全省活。

蓝图已经绘就。无论是“绿美广东”建设，还是做好“民生十大工程”，关键还在于坚持发展是第一要务。面对“三期叠加”“三重压力”，南粤大地已吹响“千方百计抓经济”“万众一心谋发展”的冲锋号。

2022年底冲刺，也为2023年初夯基蓄势。白云机场三期、深中通道、穗莞深城际轨道等重大工程正加快建设。时不我待，广东又已提前发力，强化政策准备、项目准备、资源准备。

大块头伴随大担当。广东省委负责人表示，广东走在前列做出示范，不是一枝独秀，而是引来满园春色，必须跳出一省一隅，以大视野打造产业、布局项目，在服务大局中赢得新空间，积极书写中国式现代化的广东篇章。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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