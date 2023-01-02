原标题：新华全媒+丨共谋区域发展 共谱合作新篇——RCEP生效实施首年释放巨大红利

2022年12月22日，载着72辆外贸出口新能源整车的“海丰雅加达2228S”货轮在广西钦州港顺利起航。一周后，这批货物享受到较一年前更低的关税，在完成清关后进入泰国市场。

货物贸易成本明显降低、产业链供应链价值链深度融合、包容发展让区域百姓广泛受益……2023年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）迎来生效实施一周年。一年来，RCEP大幅提振地区经济复苏信心，为区域乃至全球贸易投资增长注入强劲动力。

经贸合作红利：以更高水平开放惠及22亿人口

对东盟国家农产品商而言，RCEP生效的重大利好在于关税降低带来进口成本下降和出口机遇增多。根据协定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，这极大促进了跨境贸易往来。

在老挝万象，满载着榴莲、龙眼、椰青、香蕉等水果的专列从万象火车站发车，经中老铁路入境后通过冷链集装箱运抵成都、重庆，再集散发往各地。

这条水果进口铁路直达跨境通道的顺利打通，可提升一倍以上运输时效，大大缩短跨境水果运输的时间并降低成本。

老挝中国总商会理事长徐国武说，RCEP是基础设施互联互通作用的放大器。如果说基础设施的互联互通是硬件，那么RCEP就是一套通用软件。中老铁路通车加上RCEP生效，联动各方有效资源，使得各种资源、各种需求、各方市场得以在一个共同平台上自由匹配，加大了效能，提高了效率，扩大了市场。

随着中国消费结构升级，以东南亚水果为原料制作的小吃、蛋糕、潮饮等产品近年来不断推出，丰富了中国消费者的味蕾，也让一些食品企业看到了商机。

在一家烘焙食品生产车间内，工人们全神贯注地在流水线上忙碌，生产以东盟国家进口的榴莲肉为原材料的榴莲酥；车间外，一辆辆物流货车正等待装箱，把榴莲酥运送到各地市场。

广西轩妈食品有限公司副总经理唐春龙说，榴莲酥保留了榴莲肉的鲜香，从电商接单后当天生产当天发货，销往全国各地。2019年产品一经推出就受到市场欢迎，年销售额从刚开始的80多万元快速增长到2022年的近2000万元。受到榴莲酥热销的启发，公司计划开发更多以东盟水果为原材料的烘焙类食品，更加深入地拓展东盟市场。

2022年，越南百香果、榴莲先后获准进入中国市场。“这对于拥有丰富水果资源的越南是一个好消息。”越南银行学院讲师杜氏秋说，希望未来能有更多越南农产品出口中国，发挥两国资源互补优势，充分利用好RCEP，推动双边贸易关系不断向前发展。

位于广东深圳的兆驰照明股份有限公司生产车间内，工人正加班加点装配一批计划输往日本的LED吸顶灯。公司负责人邵奎贤说，RCEP生效给公司带来了更多订单，2022年公司的照明产品出口额增长了约35%。目前公司排产已经排到了2023年4月份，15条生产线每天都在满负荷生产。

新西兰奶粉、韩国化妆品、日本高端电子设备……不断深化的RCEP“朋友圈”激发外贸增长潜力。中国海关总署数据显示，2022年前11个月，中国与RCEP其他14个成员国进出口合计11.79万亿元人民币，同比增长7.9%，持续显示出RCEP区域贸易自由化优势。

泰国法政大学经济学院副教授阿颂西认为，RCEP对区域乃至全球贸易具有非常重要的意义，各成员国之间互利共赢，共同推动形成更大市场，消费者可以分享到更多产品。RCEP还鼓励非成员加入，以进一步扩大协定范围，有效推动多边贸易体系发展。

产业链接红利：区域产业链供应链价值链稳定的基石

“原产地累积规则”是RCEP的一大亮点。根据该规则，除部分特定产品外，大部分产品只要在加工过程中实现的增值部分属于15个成员国，且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠。

泰极（广州）汽车内饰有限公司主要为日本日产、本田、三菱等汽车厂家生产汽车内饰配套。今年前11个月，该公司运用RCEP原产地累积规则出口货值达1.01亿元人民币，享受减免关税约40万元。

该公司报关部门经理钟铭辉介绍，公司生产的汽车座椅面套使用来自日本的进口原材料价值占比约为60%，按原产地累积规则享受RCEP的关税优惠，税率由原来3.8%降至3.4%，以后会逐年递减直至降为零。“这将进一步提升我们产品的国际市场竞争力。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，RCEP确定的原产地累积规则是一项重要的政策创新，使得相关产业布局可以更灵活地遵从效率原则，这将有力促进成员国之间的产业链供应链整合。RCEP成员国之间具有很强的产业互补特征，RCEP成员国间直接投资的增长反映出区域内产业链整合的势头不断加强，这对区域外经济体也具有强大吸引力，正在吸引越来越多的全球外商投资。

2014年进驻泰中罗勇工业园的豪迈（泰国）有限公司是中国汽车轮胎模具制造商豪迈集团的海外公司之一，目前有员工近500人。“我们的供应商来自中国、日本、韩国等国家和地区，RCEP生效实施后，最直观的改变就是采购原材料的通关效率得到提升。”公司总经理邱金亮表示，中国和东盟在贸易上优势互补、共同发展，来自双方的多重政策利好让公司立足泰国、辐射整个亚洲市场成为可能，对未来发展很有信心。

柬埔寨已成为区域和全球供应链的一部分，生产的服装、鞋类、旅游用品和自行车出口到世界各地。柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉说，RCEP实施一年来，优惠关税为东南亚国家提供了更大的市场准入，为柬埔寨在疫情后的贸易增长注入了重要动力。RCEP帮助柬埔寨实现出口多元化，并进一步融入区域和全球经济。

北京大学区域与国别研究院副院长翟崑认为，RCEP统一的经贸投资规则将形成更大的合力，推动成员国企业发挥各自产业优势，并在区域内进行供应链、产业链的更高效布局。

在广西天恒汽车部件制造股份有限公司的展示厅里，新能源汽车铝合金制电池托盘、高表面装饰铝材、铝合金制轨道车辆零组件等产品被摆在显著的位置。这家2021年组建的制造业企业如今是多家新能源汽车企业电池托盘和家电企业铝饰板的主流供应商，拥有铝合金表面处理的核心技术。

“我们企业铝产业链条的原材料、加工、终端市场等环节涉及东盟、日韩和国内的资源，RCEP生效使贸易成本降低，增强了产品竞争力，2022年公司预计实现产值4.5亿元，同比增长55%。”公司总经理李智说。

在印度尼西亚，中国汽车品牌五菱在当地实现本地化生产，2022年下半年，五菱首款新能源全球车Air ev（右舵版）在印尼正式下线，并成为二十国集团（G20）领导人第十七次峰会的官方用车。新能源汽车产业链带动了一批上下游企业进入印尼市场，有助于推动整个印尼汽车产业链的变革，引领印尼汽车出行新理念，推动当地电动汽车产业快速发展。

中国商务部研究院亚洲研究所副所长袁波说，一年来，RCEP使成员国之间贸易投资各项成本大幅降低，有力促进了区域内贸易投资往来，区域产业链供应链价值链韧性更足、更加稳定，助力区域抵御外部经济动荡和冲击。

包容发展红利：让地区发展迈向共同繁荣

来自越南的阮明庄是广西大学金融学专业的在读博士研究生。求学、工作再到重回校园，她已经在中国生活10多年，见证了从中国-东盟自由贸易区建成到RCEP生效实施的发展历程。

“从刚开始学习汉语到现在研究区域产业经济，我深刻感受到不断加深的经贸合作给地区发展带来的变化。”阮明庄说，希望毕业后继续在中国扎根，从事RCEP区域经贸方面的工作。

像阮明庄这样对区域发展满怀信心的青年，不在少数。得益于RCEP区域内日益密切的交流合作，人文交往有了显著提升，经商、留学、跨国婚姻等群体不断增大，许多人对RCEP带来的变化深有体会，关税降低、通关便利等新规生效，使区域内跨境电商贸易加速发展。

来自泰国的卓冰月已在中国工作生活多年，她不仅是一名青年主播，还从事着中泰间的贸易。广西北部湾港钦州自动化集装箱码头的“U”型堆场装卸工艺、码头自动化作业等高科技给她留下深刻印象。

“泰国也有很多港口，随着RCEP深入实施，中国与泰国等国家的合作一定会更多，泰国与中国港口的交流合作也会更密切更高效，泰中贸易将获得更大增量，我也在为未来发展蓄力。”卓冰月说。

翟崑说，区域贸易的增加呼唤多元化人才，以大数据、互联网、跨境电商为代表的新型贸易正成为RCEP成员国之间服务贸易合作新增长点。

马来西亚女孩佩丽雅是跨境电商的受益者之一。她在广西南宁留学攻读医学硕士研究生，学习之余，机缘巧合成了一名跨境电商平台主播。在直播中，她会给中国朋友推介马来西亚榴莲，也会向东南亚朋友介绍中国的茉莉花、六堡茶。

“直播就像连接我和远方亲朋的纽带，我想未来我也会继续兼职直播。”佩丽雅说。

整体关税减让、跨境跨区域产业链供应链协作、市场准入进一步放宽……在从事跨境经贸合作的投资者看来，RCEP可以带动区域内新兴产业形态的塑造与拓展，促进传统产业转型升级，带来更多发展潜力。

新西兰企业纽仕兰研发总经理罗伊·范登克说，随着RCEP的深入实施，新西兰企业面临更优惠的关税和更便利的贸易措施，营商环境改善使公司在中国的销售额迅猛增长，也使中国消费者能够快捷地获得优质产品。中国巨大的市场为纽仕兰这样的国际企业提供机会，也将推动世界经济复苏。可以预见，RCEP的包容发展红利将让亚太地区发展更加繁荣。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔表示，在当前全球贸易面临巨大不确定性的情况下，RCEP是全球贸易体系一个巨大的稳定因素。它可以增强地区经济增长稳定性，为世界经济从新冠疫情等冲击中复苏提供良机。

(责编：杨曦、李楠桦)

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