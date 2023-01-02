香港完成第一阶段载荷专家选拔 40人通过初选
2023年01月02日09:19 | 来源：光明日报
小字号
原标题：香港完成第一阶段载荷专家选拔 40人通过初选
新华社香港1月1日电（记者陆芸）中国第四批预备航天员选拔工作首次在港澳地区选拔载荷专家，香港特区政府创新科技及工业局局长孙东1日表示，香港已完成第一阶段选拔，共向国家推荐40名符合资格的候选人。
孙东说，香港地区共有120人报名，40人通过初选，男女各占20人。选拔过程严格按照国家列出的有关标准，除了身体素质、教育程度、专业范畴以外，还包括个人对航天事业的热诚等。
孙东表示，他与全部40名候选人见过面，对其性格、职业规划等情况做了解，对他们的专业素养及对航天事业的热情印象深刻。下一步特区政府会密切配合国家的第二阶段选拔工作。
载荷专家为航天员按任务分类的一种，是指在空间站中进行科学与应用研究等实验工作的科研人员。候选对象需要有相关专业领域博士学位，并在相关行业从业不少于3年，年龄在30岁至45岁。载荷专家还需满足一定的体格要求，男性身高须在162至175厘米，女性则须在160至175厘米。
(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：提升国有企业核心竞争力 推进世界一流企业建设
- 人民网北京1月1日电 （黄盛）国资国企如何贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化？在日前由中国企业改革与发展研究会、中国企业改革50人论坛主办的“2022中国企业改革发展峰会”上，来自政产研学权威专家学者以及企业代表，以新气象新作为推动高质量发展进行了研讨。 国务院国资委秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗表示，国有企业须着眼两个大局,牢记国之大者,自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行,加快建设世界一流企业,提升核心竞争力,既要成为具有核心竞争力的市场主体,也要更加强化自身功能使命,在继续巩固深化独立市场主体相关体制机制的同时,在中国式现代化道路上更好发挥战略支撑作用。…
相关新闻
- 评论
- 关注