原标题：香港完成第一阶段载荷专家选拔 40人通过初选

新华社香港1月1日电（记者陆芸）中国第四批预备航天员选拔工作首次在港澳地区选拔载荷专家，香港特区政府创新科技及工业局局长孙东1日表示，香港已完成第一阶段选拔，共向国家推荐40名符合资格的候选人。

孙东说，香港地区共有120人报名，40人通过初选，男女各占20人。选拔过程严格按照国家列出的有关标准，除了身体素质、教育程度、专业范畴以外，还包括个人对航天事业的热诚等。

孙东表示，他与全部40名候选人见过面，对其性格、职业规划等情况做了解，对他们的专业素养及对航天事业的热情印象深刻。下一步特区政府会密切配合国家的第二阶段选拔工作。

载荷专家为航天员按任务分类的一种，是指在空间站中进行科学与应用研究等实验工作的科研人员。候选对象需要有相关专业领域博士学位，并在相关行业从业不少于3年，年龄在30岁至45岁。载荷专家还需满足一定的体格要求，男性身高须在162至175厘米，女性则须在160至175厘米。

(责编：杨曦、李楠桦)

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