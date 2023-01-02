新年伊始，中国经济复苏回暖跑出“加速度”。以拼抢劲头推进复工复产，促进经济运行整体好转的“引擎”正在加速运转起来。北京经开区百强企业复工复产率达100%，重庆市重大项目累计复工率达99.5%，兰州市101家大中型超市全面复工……生产车间内，企业开足马力赶进度；批发市场里，货运单量出现爆发式增长；项目工地上，许多工程建设按下了“快进键”。广东、浙江、江苏等多地纷纷组团出海抢订单，成为当下“拼经济”的最强注脚之一。

今天的中国，是充满生机活力的中国。加快推进全面复工复产、稳产达产，尽快实现生产生活秩序正常化，保生产，保供给，增收入，增人气，提升消费能力，激活一池春水。

在浓浓烟火气中，拥抱热气腾腾的中国。从供需两端促进消费加速回暖，人们期待中的“浓浓烟火气”正在回来。元旦假期，在北京，商圈客流猛增，有的餐厅中午一点还在等位；在上海，淮海路人气回升，各色美食销售旺盛，人们排起了数十米长队；在南京，秦淮源头灯会如约而至，人流如织。从各大出游平台的数据看，文旅市场明显升温，机票和火车票搜索量显著上涨，酒店民宿预订量持续走高。面对此情此景，许多人感叹：“热气腾腾的熟悉场景回来了。”

经济学家则普遍预计，2023年上半年特别是二季度，社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。尽管当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。

奋斗创造奇迹，看正加速度的中国，我们坚定了中国经济稳中有进、行稳致远的信心、条件和能力。

2023年的中国，广袤大地上的你我，必将皆得所愿！中国经济，必将交出满意答卷！

·央视财经评论员

(责编：赵光霞、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经