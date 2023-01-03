科普工作经费近一百九十亿元（新数据 新看点）
本报北京1月2日电 （记者赵永新）科技部日前发布的最新全国科普统计数据表明，科普经费增长显著，科普人员队伍建设稳步向前，科普场馆建设持续推进，参观人数明显回升。
据统计，2021年科普工作经费筹集规模为189.07亿元，比2020年增长10.10%，为实现“十四五”时期科普工作良好开局提供了有力支撑。
全国科普经费增长显著，公共财政投入继续发挥重要作用。2021年，各级政府部门拨款150.29亿元，占当年全部经费筹集额的79.49%；全国人均科普专项经费4.71元，比2020年增加0.54元。科普活动支出83.85亿元，占当年科普经费使用额的44.24%；科普场馆基建支出33.36亿元，占当年科普经费使用额的17.60%；科普展品、设施建设支出19.34亿元，占当年科普经费使用额的10.20%。
科普人员队伍建设稳步向前，人员构成进一步优化。2021年科普专、兼职人员数量为182.75万人，比2020年增长0.80%。中级职称及以上或大学本科及以上学历的科普人员共计111.55万人，比2020年增加9.47%，占当年科普人员总数的61.04%。专职科普创作（研发）人员达到2.24万人，比2020年增长20.79%。专职科普讲解（辅导）人员4.92万人，比2019年增加18.41%；兼职科普讲解（辅导）人员31.03万人，比2020年增加13.65%。
科普场馆建设持续推进，参观人数明显回升。2021年科技馆和科学技术类博物馆数量达1677个，比2020年增加152个，展厅面积增长13.03%。其中，科技馆661个，科学技术类博物馆1016个。2021年科技馆和科学技术类博物馆采取了更加灵活、有序且规范的管理与接待措施，参观人数明显回升，全年参观人次达到1.63亿，比2020年增加42.42%。
《 人民日报 》（ 2023年01月03日 01 版）
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