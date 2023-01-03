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税务部门持续开展“便民办税春风行动”

去年一百二十一条措施全部落地

2023年01月03日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月2日电  （记者王观）2022年，国家税务总局聚焦落实新的组合式税费支持政策新部署，聚焦优化税收营商环境新挑战，以“智慧税务助发展·惠企利民稳增长”为主题，连续第九年开展“便民办税春风行动”，分3批推出五大类20项121条措施，至当年年底已全部落地生根，切实为纳税人缴费人办实事解难题。全国工商联2022年度万家民营企业评营商环境调查结论显示，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项。

　　2022年，税务部门紧扣中小微企业复工复产、创新发展面临的困难和需求，针对性开展主题活动，助力企业纾困发展。一方面，联合全国工商联开展“春雨润苗”专项行动，推出四大类12项服务措施，面向小微企业开展“滴灌式”宣传辅导活动9.7万场次、惠及纳税人缴费人2200万户次，为小微企业融入大企业配套成功牵线搭桥2.9万户次。另一方面，联合工信部积极开展以“纾困解难，助力发展”为主题的中小企业服务月活动，各级税务机关制作中小企业税费支持政策特色宣传产品93.47万件，开展专题辅导讲解10.39万场次，惠及纳税人缴费人3458.23万户次。同时，精准对接企业资金需求，持续扩大“银税互动”贷款规模和受惠面，助力小微企业“以信换贷”，缓解“融资难”问题。2022年前三季度，全国小微企业通过“银税互动”获得银行贷款685.5万笔，贷款金额1.61万亿元，同比增长34.47%。在尊重企业意愿前提下，税务部门利用税收大数据为困难企业匹配潜在供销对象，帮助企业供需对接，支持复工复产，截至12月16日，搜集原材料短缺企业信息9158户，匹配供应商44722户，帮助7481户企业有效实现购销金额191.85亿元。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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