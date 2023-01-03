税务部门持续开展“便民办税春风行动”
去年一百二十一条措施全部落地
2023年01月03日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月2日电 （记者王观）2022年，国家税务总局聚焦落实新的组合式税费支持政策新部署，聚焦优化税收营商环境新挑战，以“智慧税务助发展·惠企利民稳增长”为主题，连续第九年开展“便民办税春风行动”，分3批推出五大类20项121条措施，至当年年底已全部落地生根，切实为纳税人缴费人办实事解难题。全国工商联2022年度万家民营企业评营商环境调查结论显示，税费缴纳便利度连续3年成为政务环境评价中满意度最高的事项。
2022年，税务部门紧扣中小微企业复工复产、创新发展面临的困难和需求，针对性开展主题活动，助力企业纾困发展。一方面，联合全国工商联开展“春雨润苗”专项行动，推出四大类12项服务措施，面向小微企业开展“滴灌式”宣传辅导活动9.7万场次、惠及纳税人缴费人2200万户次，为小微企业融入大企业配套成功牵线搭桥2.9万户次。另一方面，联合工信部积极开展以“纾困解难，助力发展”为主题的中小企业服务月活动，各级税务机关制作中小企业税费支持政策特色宣传产品93.47万件，开展专题辅导讲解10.39万场次，惠及纳税人缴费人3458.23万户次。同时，精准对接企业资金需求，持续扩大“银税互动”贷款规模和受惠面，助力小微企业“以信换贷”，缓解“融资难”问题。2022年前三季度，全国小微企业通过“银税互动”获得银行贷款685.5万笔，贷款金额1.61万亿元，同比增长34.47%。在尊重企业意愿前提下，税务部门利用税收大数据为困难企业匹配潜在供销对象，帮助企业供需对接，支持复工复产，截至12月16日，搜集原材料短缺企业信息9158户，匹配供应商44722户，帮助7481户企业有效实现购销金额191.85亿元。
《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：提升国有企业核心竞争力 推进世界一流企业建设
- 人民网北京1月1日电 （黄盛）国资国企如何贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化？在日前由中国企业改革与发展研究会、中国企业改革50人论坛主办的“2022中国企业改革发展峰会”上，来自政产研学权威专家学者以及企业代表，以新气象新作为推动高质量发展进行了研讨。 国务院国资委秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗表示，国有企业须着眼两个大局,牢记国之大者,自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行,加快建设世界一流企业,提升核心竞争力,既要成为具有核心竞争力的市场主体,也要更加强化自身功能使命,在继续巩固深化独立市场主体相关体制机制的同时,在中国式现代化道路上更好发挥战略支撑作用。…
相关新闻
- 评论
- 关注