本报郑州1月2日电 （记者王者）日前，沿太行高速新乡段等14个高速公路项目建成通车，河南省去年新增高速公路通车里程812公里，高速公路通车总里程突破8000公里。

此次通车的14个高速公路项目，分别位于新乡、洛阳、安阳、鹤壁、濮阳、三门峡、南阳、信阳、驻马店9市境内，既有沿太行高速新乡段、西峡至淅川等“三山一滩”项目，也有上蔡至罗山、许昌至信阳、封丘至原阳等京港澳、连霍复合通道项目，还有新伊高速、濮卫高速滑县至卫辉段等都市圈交通项目。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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