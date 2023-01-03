本报南昌1月2日电 （记者郑少忠）《江西省山茶油发展条例》日前已由江西省人大常委会审议通过，于2023年1月1日起正式施行，这是为促进油茶产业发展制定的省级地方性法规。

油茶产业已逐渐成为江西乡村振兴、强省富民的特色产业。目前，江西省油茶面积、产量、产值均居全国第二位，油茶产业总产值约420亿元。江西省高度重视油茶产业发展，提出千家油茶种植大户、千万亩高产油茶、千亿元油茶产值的油茶产业“三千工程”发展目标。

《 人民日报 》（ 2023年01月03日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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