RCEP对印度尼西亚正式生效
2023年01月03日08:40 | 来源：新华网
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原标题：RCEP对印度尼西亚正式生效
新华社雅加达1月2日电（记者余谦梁 汪奥娜）区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1月2日对印度尼西亚正式生效。
印尼贸易部长祖尔基弗利·哈桑此前在一份声明中表示，企业可通过原产地证书或原产地声明申请优惠税率。哈桑表示，RCEP将使地区出口货物流动更加顺畅，让企业从中受益。他说，RCEP有望通过增加商品和服务的出口，促进区域供应链发展，减少或消除贸易壁垒，促进该地区技术转让。
2022年9月，印尼完成了相关核准程序。区域全面经济伙伴关系协定2022年1月1日生效实施，是全球最大自由贸易协定。
(责编：赵竹青、陈键)
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