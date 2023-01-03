原标题：7毫秒闪送两千余公里！白鹤滩水电站电力外送通道工程全面建成

2022年12月30日，白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程顺利竣工投产，继7月份投产的白鹤滩-江苏特高压工程之后，标志着白鹤滩水电站电力外送通道工程全面建成。该外送通道工程每年可向华东输电超600亿千瓦时，替代燃煤2700万吨，减少二氧化碳排放4900万吨。

白鹤滩-浙江工程是国家“西电东送”重点工程，起于四川省凉山州布拖县，止于浙江省杭州市临平区，途经四川、重庆、湖北、安徽、浙江等5个省（市），线路全长2121公里，总投资299亿元。白鹤滩水电站发出的清洁水电，通过特高压工程送往我国东部沿海地区，仅需7毫秒左右。

据介绍，白鹤滩水电站位于四川金沙江干流河段，装机容量1600万千瓦，仅次于三峡电站。其中，左岸、右岸各建设8台百万千瓦机组，分别送电江苏、浙江。白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江工程建设周期不到2年，与水电站同期投产，避免了水电站弃水，有助于提高投资效率。同时，工程通过配套的500千伏电网，助力当地电网互联互通与电力互济，缓解高峰时期用电压力。

截至目前，国家电网已累计建成“17交16直”特高压工程，在运在建37项特高压工程线路长度达到4.9万公里。国家电网通过特高压电网已累计送电超过3万亿千瓦时，相当于减少发电用煤13.5亿吨，减排二氧化碳24.4亿吨、二氧化硫2400万吨、氮氧化物2115万吨。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经