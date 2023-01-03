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全球首架C919密集验证飞行 为商业运营做好准备

2023年01月03日16:50 | 来源：新华网
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　　新华社上海1月3日电（记者贾远琨）新年伊始，国产大飞机C919就开启密集验证飞行。1月1日，东航接收的全球首架C919飞机完成新年首飞，从上海虹桥机场飞抵北京大兴机场。1月2日又从上海虹桥机场飞抵海口美兰机场。这是C919飞机100小时验证飞行的重要组成部分，标志着其向投入商业运营不断迈进。

　　这架C919飞机于2022年12月26日开始验证飞行，计划在9条航线上累计飞行100小时。每个验证飞行日，C919飞机将从上海虹桥机场起飞，飞往北京首都、北京大兴、成都天府、西安、海口、青岛、武汉、南昌、济南等航点，并于当天返回上海虹桥机场。验证飞行将模拟整个航班的运行过程，包括签派放行、旅客登机、飞行员操作、机务维修等。

　　C919飞机完成航线验证飞行后，中国民航局将对验证结果进行审定和检查，确认东航具备安全运行C919飞机能力之后，颁发相应运营许可。

　　为保证C919飞机顺利投入运营，东航已完成首批9名飞行员、24名乘务员、13名机务维修人员的机型培训，目前第二批次重点岗位人员也在加紧培训。

　　东航各部门也在为C919的运营做好准备。东航技术公司国产飞机维修部首批航材采购清单和首批工装设备清单已确认并采购。东航地面服务部对C919运行重心控制和压舱重量完成测算。东航综合管理部门已开展国内首次C919国产大飞机航油加注操作培训。

(责编：袁勃、杨光宇)
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