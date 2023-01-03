证监会回应“上市证券公司再融资行为”
2023年01月03日16:51 | 来源：新华网
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新华社北京1月3日电（记者刘慧）证监会3日回应“上市证券公司再融资行为”，强调上市证券公司董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。
“我们关注到有关上市证券公司再融资行为。”证监会新闻发言人表示，证监会一直倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。
证监会新闻发言人说，同时也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。
该发言人说，作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，提高公司治理质效，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式。
(责编：袁勃、杨光宇)
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