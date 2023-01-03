新华社太原1月3日电（记者许雄）记者3日从中国铁路太原局集团有限公司获悉，2022年，西煤东运大通道瓦日铁路货运量达到1.03亿吨，我国再增一条年运量过亿吨能源运输通道。

瓦日铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省日照港，穿越晋豫鲁三省，与京广、京沪、京九等7大干线铁路互联互通，是一条连接我国煤炭主产区的重载运煤入海通道，也是我国首条一次性建成的30吨轴重重载铁路。

为充分发挥瓦日铁路区域位置优势、运输组织优势和重载技术优势，中国铁路太原局集团有限公司紧盯吕梁等重点煤炭产区，大力提高万吨列车开行比例，提升直通日照港列车数量。

承担瓦日铁路建设运营责任的晋豫鲁铁路通道股份有限公司协同运输生产单位细化运输组织方案，加强货源组织，优化调度指挥，高质量组织开行重载列车。在多方努力下，瓦日铁路运输效率和质量不断提高，年运量从2020年的7390万吨、2021年的9224万吨增至2022年的1.03亿吨。

(责编：袁勃、杨光宇)

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