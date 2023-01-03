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财政部发布地方预决算公开度排行榜 广东、河北、湖南位居前列

2023年01月03日19:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月3日电（记者申铖）财政部1月3日对外发布“2021年度地方预决算公开度排行榜”，广东、河北、湖南位居榜单前三名。这是2015年以来，财政部第6次在全国范围内开展地方预决算公开检查。

　　检查结果显示，2021年度应公开预算和决算的地方各级政府均已全部公开；应公开预算和决算的地方各级部门分别为22.99万家、23.17万家，只有9家未公开。

　　地方部门所属单位方面，2021年度应公开预算和决算的地方各级部门所属单位分别为25.19万家、24.10万家，公开率分别达到94.89%、91.17%。

　　“总体来看，各地深入贯彻落实党中央决策部署，多措并举推动预决算公开。”财政部监督评价局相关负责人介绍，近年来，各地因地制宜，不断建立健全预决算公开的制度体系、常态化监督机制和考核奖惩措施，有效引导激励地方各级政府和部门强化主动公开意识，全力推进预决算公开规范化、常态化、制度化。公开规范性进一步提升，公开方式进一步创新优化。

　　然而，检查也发现，部分地方预决算公开仍存在薄弱环节：6家部门未公开2021年度部门预算，3家部门未公开2020年度部门决算；少数部门未按规定要求，在预决算批复后20日内向社会公开；部分地方和部门公开内容不完整不细化不准确；部分部门公开内容可读性不够。

　　这位负责人说，下一步，财政部将坚持守正创新，扎实推进预决算公开工作，加大政府预决算公开力度，扩大部门预决算公开范围，细化政府和部门预决算公开内容，不断提升公开的及时性、完整性、规范性，向人民群众晒出“明白账”，增强财政透明度，提高预算管理水平。

(责编：袁勃、杨光宇)
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