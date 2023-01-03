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农业农村部明确第二批12个国家级畜禽遗传资源保护单位

于文静
2023年01月03日20:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月3日电（记者于文静）为落实中央种业振兴行动部署，近日农业农村部印发公告，明确第二批12个国家级畜禽遗传资源保护单位，包括10个畜禽保种场、2个蚕基因库。

　　这是记者3日从农业农村部了解到的消息。

　　据了解，在第二批国家级畜禽遗传资源保护单位中，首次建立了温岭高峰牛、西藏羊、静原鸡、长顺绿壳蛋鸡和敖鲁古雅驯鹿等5个国家级保护品种保种场；首次确定了2个国家蚕遗传资源基因库。至此，159个国家级保护品种保护覆盖率由2021年的92%提高到96%，为2023年实现应保尽保全覆盖的目标任务打下坚实基础。

　　据悉，2021年农业农村部印发《关于做好农业种质资源库建设工作的通知》，明确构建国家畜禽种质资源库、区域级基因库、保种场保护区三道保护屏障。2021年以来已分两批确定国家级畜禽遗传资源保护单位217个，包括基因库10个、保护区24个、保种场183个，基本形成了较为完善的保护体系。

(责编：袁勃、杨光宇)
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