本报记者 朱 磊

每天凌晨，一辆辆货车从江西省吉安市永丰县出发，满载着新鲜蔬菜驶往全国各地。

“2022年永丰县商品蔬菜种植面积达16万亩，总产量35万吨，年产值预计超过20亿元。”永丰县乡村振兴局局长、县蔬菜产业发展中心主任江志新说，“党的二十大报告提出‘发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道’。我们将着力强化科技支撑，促进永丰特色蔬菜产业提质增效，让更多农民增收致富。”

加强技术攻关育好种苗

走进永丰县蔬菜产业发展中心，几十个现代化设施大棚鳞次栉比，棚内满目绿意、生机盎然。蔬菜中心的工作人员穿着套鞋，拿着工具，在大棚里忙碌着。

蔬菜中心副主任涂年生蹲在地上，仔细比对着几组扁萝卜的长势，“用的是2021年搜集来的种子，我们要找出长得最好的那组，再次繁育，用4到5年的时间提纯复壮，最终培育出优质良种。到时，有信心让扁萝卜亩产至少增收10%。”涂年生说。

放盘、上料、压孔……在2022年初靠中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建成的育苗中心里，高级农艺师戴龙旺正在操作吸气式滚筒精量播种机。“这个育苗中心采取政府投资、企业运营的模式，运营3个月来，已经育苗300多万株。”参与运营的永丰县罗义平家庭农场负责人罗义平说。

过去，永丰县菜农需从外地购苗，成本高不说，还要担心成活率和病虫害。本地集约化育苗后，这些问题有望解决。不过罗义平仍有一些不放心，怕技术不过关。

听说蔬菜中心要建育苗工厂，罗义平找上门来，说了意愿，讲了想法。中心工作人员说：“我们这里每个人都是技术员。”

59岁的戴龙旺担任技术指导，负责机器组装。他每天盯在现场与技术人员交流。研究说明书，网上查资料，戴龙旺时常老花镜、近视镜换着戴。

“干了40多年农业，临退休又开了门新课！”戴龙旺凭着一份钻研劲儿，解决了穴盘投料卡顿问题。

在蔬菜中心展示区，陈列着藤田镇的永丰辣椒、坑田镇的猪油茄、瑶田镇的扁萝卜等种子。“这些都是永丰的特色蔬菜。”江志新说，这两年，蔬菜中心开展永丰辣椒、淮山药、扁萝卜、芹菜等地方良种保护利用，同时引进了70余个蔬菜新品种。

要让好种好苗最终变成乡亲们增收的金种金苗，还有不少事情要做。

多管齐下推广良种良法

这天上午，佐龙乡麻田村的百亩山药基地里，一场技术培训正在进行。

“党的二十大报告提出‘强化农业科技和装备支撑’。”涂年生拿起一根山药，“我手里这根山药，就是用新技术和设备种出来的，每一根比你们平常种的重一倍，每斤能多卖两块钱。”

几句话勾起菜农们的兴趣，涂年生卖起了关子，“2022年旱情严重，山药普遍减产，可有个老乡的收成不错，咱们看看去。”

种植大户周秀青在地里等着众人围近后，与涂年生一人一边，两手如扒犁一般挖开地面，扒出一根山药，引来一阵惊叹。

“老周不仅用了我们提纯复壮的山药种，引进了浅生槽技术，还自己加装了滴灌设备。”涂年生说。

菜农们纷纷与周秀青讨论起技术要领、收益情况等。“人工能节省2000多元，每亩比过去增收50%。”算完账，周秀青表示，2023年自家还要再增加10亩浅生槽山药。

“这几年，靠着山药和大棚蔬菜，村民走上了致富路，人均纯收入超过2万元，平均每年增收15%。”麻田村党支部副书记张小刚说。

永丰县蔬菜产业发展中心在全县每个蔬菜示范基地都开设了培训班，2022年已培训500余人次。为全方位提升服务，蔬菜中心14名工作人员组成3支技术小分队，联合乡镇农技人员，为全县职业菜农提供常态化服务。

“几乎天天见面，技术员就跟我们自家人一样。”佐龙乡富裕村党支部书记钟光平说，几个月前，村里的辣椒出现白粉虱，眼瞅着苗子越来越蔫，村民打电话给蔬菜中心。不到一个小时，戴龙旺就带人赶到现场，眯着眼一扫，便找到了病因。

针对性配药解决了白粉虱问题后，戴龙旺还带来了湿法闷棚新技术。“过去我们常用干法技术，大棚内温度升起来后，虫子就往地里钻。”钟光平说，“现在每次倒茬前，大棚里浸水上肥，闷上一个月，这项技术能减少病虫害带来的损失20%以上。”

“靠着1000多亩大棚蔬菜，我们村人均收入达到2.4万元。”钟光平对江志新说，“富裕村走上富裕路，菜农们记着你们的功劳。”

加快健全蔬菜技术体系

2022年6月，由永丰县蔬菜产业发展中心编制的《春提早空心菜—秋延后辣椒大棚栽培技术规程》，作为江西省地方技术标准正式在全省推广。为了这一项技术创新，蔬菜中心工作人员埋头干了6年。

辣椒是永丰的主要蔬菜作物，但传统的辣椒—晚水稻轮作模式成本高、效益低。

有没有新的方式可以替代？从2017年开始，涂年生带着戴龙旺等人组成技术攻关团队，在蔬菜中心试验田里开展了多组别试验。

“我们选择了不同属性的农作物来搭配辣椒，有40多种排列组合。”涂年生介绍，团队决定创新思路，邀请富裕村等地资深菜农加入试验，小组成员一对一跟踪指导。

头两年，黄瓜与辣椒轮作比较顺利，还促成了辣椒、黄瓜增产。第三年，土壤退化，辣椒与其他作物一起减产乃至绝收问题出现。而在富裕村试验田里，空心菜和辣椒轮作组却传来好消息：两种作物产量连续3年保持稳定，而且病虫害较少。

试验成功只是第一步。技术团队一面扩大种植规模，一面跟踪记录数据，并归纳出种植流程和规范，这才有了这份《春提早空心菜—秋延后辣椒大棚栽培技术规程》。不久前，蔬菜中心仍在梳理完善相关流程。

走进位于佐龙乡的吉安市佐盛农业发展有限公司大棚基地，90后的公司负责人杜晓伟介绍起蔬菜中心为大棚提供的应用技术和设施：吊蔓种植辣椒，地上覆一层暗膜，增产20%以上；使用秸秆生物技术增加有机质，抑制土壤次生盐渍化；使用蔬菜中心研发的双层单体大棚，既能解决蔬菜“春提早”“秋延后”的保温问题，也能解决南方雨水多、排湿难的问题。

“这几年，我学习农业，也爱上农业。”大学计算机专业毕业的杜晓伟，原本只打算在父亲创办的农业公司里过渡一下，如今主动承担起一个片区的运营工作，“下一步，我要努力探索信息技术和蔬菜生产相结合。”

“目前，永丰县百亩以上的设施蔬菜种植大户已有60多户。”江志新的办公桌上，放着蔬菜中心编制的《永丰县2022—2025年设施蔬菜产业发展规划》，“随着菜农技术水平和经营理念的提升，我们的创新步伐必须加快，未来要在组建全县蔬菜产业技术体系方面下更大力气。”

《 人民日报 》（ 2023年01月04日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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