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缓解小微企业融资“短、小、频、急”难题，浙江台州——

设立专营机构  精准滴灌民企

本报记者  窦瀚洋
2023年01月04日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进位于浙江台州的陆霸机电科技有限公司，数十台桁架机器人在空中“奔走”，自动化生产线运作正忙。“有了这几条总投资800万元的智能自动化生产线，今年产值有望增加30%。”公司总经理陈剑利充满信心。

　　就在几个月前，陈剑利还在为如何筹集这800万元而犯愁。在当地优化营商环境服务组牵头下，台州银行大溪支行小微企业金融服务中心批贷1000万元，这才解了他的燃眉之急。

　　人民银行台州市中心支行行长喻晓岚介绍，这种金融服务中心是银行专门为小微企业设立、以专营模式服务小微企业的机构载体，目的在于有效缓解小微企业融资“短、小、频、急”难题，帮助企业更好渡过难关。像这样的小微企业专营机构，目前台州有400余家。

　　普惠金融，为小微企业发展纾困

　　即使在周末，台州旭日环境科技有限公司负责人张旭实依然很忙。

　　他告诉记者，公司研发了一套建筑泥浆现场快速脱水系统，并拥有多项技术专利，能将建筑泥浆在源头“变废为宝”。本想进一步开拓市场，但发展资金问题让他压力颇大，“技术不断迭代，招聘研发人员、完善系统等都需要资金支持，开销不小。”

　　为了贷款，张旭实争取了很多次，但由于缺少抵押物，跑了好几家银行都没成功。听政府助企专员介绍了小微企业专营机构后，张旭实抱着试试看的心态，向公司所在路桥区的路桥农商银行提出了贷款申请：“凭借发明专利质押，顺利拿到了50万元贷款，还享受到比贷款平均利率低13%的优惠。”

　　为什么能顺利批贷，还能享受利率优惠？路桥农商银行小微企业金融服务相关部门负责人陈佳希解释，不同于一般金融信贷产品以土地、厂房、机器等实物为抵押，专利、技术、信用等无形资产都可以是小微企业专营机构的“抵押物”，而且当地政府还配有减息、补贴、利率优惠等辅助政策，全力为小微企业发展纾困。

　　台州的民营经济占比高，其中小微企业又占了大多数。除国有、股份制银行等试点外，目前3家法人城商行、9家农商银行、8家村镇银行也在积极探索，400余家小微企业专营机构不断加大金融服务产品研发投入，积极创新产品、优化服务。

　　量身定制，缓解企业融资担保难

　　对于陈剑利、张旭实这样的小微企业主，担保难是他们在融资过程中常常遇到的问题。

　　“缺乏可抵押的资产是重要原因之一。”中国农业银行台州分行党委书记、行长章清华说，小微企业专营机构通过创新拓展专利权、股权等多种担保方式，量身定制信贷产品，让这个难题有了新解法。

　　“除了专利权等无形资产，我们还引入企业的财务、纳税、订单等大数据，为企业360度精准‘画像’。”章清华说，依托大数据分析模型，银行综合评判企业的可贷额度，将申贷企业的信用数据转化为融资资本，有效解决了缺乏抵押物的难题。

　　担保难题解决了，如何进一步提高便利性、获得感？章清华介绍，农业银行台州分行放宽了下级银行的审批权限，持续缩短审批流程、环节，同时建立“负责人+经办人”协同机制，通过实地走访评估，形成信贷方案，实现小微企业“一次也不用跑”。

　　“就我们而言，无论是申请贷款、增加贷款，还是续贷，在小微企业专营机构办贷审批的时间都没超过3个工作日，有时当场就批下来了！”台州椒江区的企业主李方军说。

　　在探索发展小微企业专营机构的过程中，台州多家银行纷纷发力。工商银行台州分行根据小微企业经营情况、资产负债、征信、发展潜力等情况综合评判；台州银行探索建成线上线下融合的数字化高效小微金融服务机制；临海农商银行为企业提供政策咨询、项目申报、专利代办等“一站式”服务……

　　在台州银保监分局党委书记、局长俞威看来，这些银行设置的小微企业专营机构以全方位、全流程的专业性，精准滴灌民营企业发展，这是当地前期推进小微金融服务改革的实践经验，也是下阶段深化改革的重要方向。

　　打破壁垒，精准连接政银企三方

　　信息不对称，是造成小微企业融资难的一大原因。为破解难题，近年来，台州搭建起金融服务信用信息共享平台，打通“信息孤岛”，推动银行更敢贷、愿贷、能贷、会贷。

　　这一平台以需求为导向，归集实用、管用信息进行信用建档并动态更新，免费对金融机构开放查询。为此，台州成立以市政府领导为组长、20多个部门为成员的工作领导小组，打破信息壁垒；同时建立考核、通报、督查及评价机制，长效保障信息共享渠道畅通，精准连接政银企三方。

　　“经过迭代升级，目前已建成‘小微智融’银企融资对接平台，便于展示银行各类融资产品，公开各种融资条件，使企业融资有了更多主动权。”喻晓岚表示。

　　截至2022年11月末，台州市金融服务信用信息共享平台已归集发改、经信、税务等30多个部门118大类、4.52亿条信用信息，实现对全市81万多家市场主体信用建档全覆盖，累计查询量达1443万次。“小微智融”银企融资对接平台累计发布各类融资产品351个，共促成银企融资对接87220笔、金额1343.5亿元，服务企业57094家。

　　企业授信融资方便了，风险又该如何把控？台州市金融办主任胡新民介绍，为防范和化解企业担保链、资金链风险，台州市政府牵头成立了小微企业信用保证基金，通过政企共同出资的筹建模式，为大量缺少抵押担保物的小微企业提供融资担保增信服务。

　　浙江大学经济学院教授宋华盛说，台州探索发展小微企业专营机构，既有利于银行快速响应、低成本调整组织结构以满足市场需求动态变化，也有助于打通金融服务“最后一公里”，更好地服务小微企业。

　　“接下来，要进一步探索小微金融专营机构标准化建设，从小微金融再深化、共同富裕见实效、特色金融有突破三方面实现小微金融服务改革更深层次的提升。”胡新民告诉记者。

　　（泮永翔参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月04日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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