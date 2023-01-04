李金磊

原标题：把失去的三年夺回来！拼经济，这些地方抢先机

新年新气象，要有新作为。

把失去的三年夺回来，2023年，拼经济成为各地的主任务，多地按下拼经济“快进键”，新年开工第一天，多地重大项目集中开工。此外，千方百计“留人”确保春节生产不打烊，提前“逆向招工”，拿出“真金白银”刺激消费……为了加速经济增长，各地也是铆足了劲。

开工！开工！开工！

1月3日，新年首个工作日，全国多地吹响开工的“集结号”，集中开工一批重大项目。

这一天，三亚市2023年“开门红 开门稳”建设项目集中开工，此次集中开工项目54个，总投资100.5亿元。

南京市江宁区41个重大产业项目开工，总投资约280亿元。上海市金山区重大产业项目集中开工12个，总投资91亿元。

这一天，河南发布《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，提出90条措施，其中，在产业转型、基础设施等四大领域启动100个左右百亿级重大项目。同时要求实施扩大有效投资重大项目攻坚计划，力争2023年全年完成投资2万亿元以上。

拼经济首要的是拼实体经济，牵住“牛鼻子”的关键是加快重大项目建设。多地要求坚持“项目为王”理念，推动重大项目建设提速提质提效，紧扣“拼、闯、保、敢”四个字用劲使力。

资料图。中新社记者 侯宇 摄

“花钱留人”“逆向招工”

一边是出海抢单，一边是“花钱留人”和“逆向招工”，有远见的地方，在拼经济方面总是抢占先机。

为了支持企业稳岗留工，多地拿出补贴，“花钱留人”。其中，浙江杭州近日发布《关于“抢先机、拼经济”实现开门红的实施意见》，出台30条措施。其中，向春节留杭的省外员工发放600元消费券，对2023年春节期间坚持生产的杭州规上企业，符合条件的，杭州将按坚守岗位的外省籍参保员工每人500元标准发放一次性留工补助。

义乌推出“留义过年”十大举措，春节期间，在义乌缴纳职工基本养老保险的非浙江金华籍在义人员，可申领每人500元的数字人民币红包。绍兴出台《2023年“开门稳、开门红”支持企业稳岗留工十条》，其中包括一次性发放价值800元的“新绍兴人”消费券。

上海鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供快递、外卖服务并给予补贴，对元旦期间和春节期间上岗工作的一线人员，给予每人每天150元补贴。苏州出台“稳岗十条”，激励企业加大留人引人力度。春节期间重点企业安排非苏州户籍职工在苏过节的，按不低于每人500元的标准给予企业慰问补贴。

为了提前应对节后用工难，一些地方已经率先启动“逆向招工”，提前抢人。

从2022年12月19日到2023年3月底，广东省市联动将与省外重点劳务输出省开展线下对接、线上对接、人社部门对接、校企对接、人力资源机构对接、共享用工对接、服务专员对接活动两千场以上。海南近期派出4个招才团队，同时奔赴上海、武汉、长沙、成都等地，开展“百场万岗·四城同办”2023年校招活动。

资料图。 中新社记者 陈楚红 摄

真金白银刺激消费

总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。所以，各地想方设法刺激消费，多措并举促进居民想消费、敢消费、能消费，让烟火气尽快回归。

多地拿出真金白银补贴消费者。河南提出，将购车补贴政策延续至2023年3月底，对在省内新购汽车按购车价格的5%给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，对各地家用电器消费补贴按不超过30%给予奖补，鼓励各地通过发放购房券、购房补贴、契税补贴等方式，支持人才购房落户和城乡居民合理住房消费需求。

山西近日决定再次为特困救助供养对象发放“爱心消费券”，发放标准为每人1500元。

沈阳出台《沈阳市助企纾困稳定经济增长若干政策措施》，2023年一季度，围绕汽车、家电、商超、餐饮等领域，向在沈消费者发放1亿元新春消费券。广州向全社会陆续发放三轮共计2000万元消费券，共约30万张。

民生银行首席经济学家温彬表示，随着疫情防控措施的逐步优化，经济社会运行将会重回正常状态，线下接触型、聚集性消费将会逐渐修复，2023年消费有望出现较为明显的好转。

(责编：申佳平、陈键)

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