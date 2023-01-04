记者 訾谦

原标题：今年铁路预计投产新线超3000公里

中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）工作会议3日在北京召开，记者从会上获悉，截至2022年年底，全国铁路营业里程达15.5万公里，其中高铁4.2万公里。2023年，国家铁路预计投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里。

会议指出，刚刚过去的2022年，国铁集团持续深化铁路科技创新，不断巩固我国铁路领跑地位，复兴号再创世界纪录。川藏铁路工程首批国家重点专项全面启动，川藏创新中心成都研发基地一期工程顺利竣工。CR450动车组总体技术条件制定发布，自主研发的世界领先新型复兴号高速综合检测列车创造了明线相对交会时速870公里世界纪录。智能高铁技术体系持续完善，奥运智能动车组、列车运行图编制系统、自主化CTCS-3级列控系统等一批新技术新产品投入应用。

此外，2022年国铁集团还充分发挥铁路建设投资拉动作用，科学有序、安全优质推进铁路规划建设。据统计，2022年国家铁路完成客运发送量16.1亿人次，货物发送量39亿吨、同比增长4.7%；全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里，圆满完成了年度铁路建设任务。

(责编：申佳平、陈键)

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