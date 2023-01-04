人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

钟薛高：破解地区农产品销售难题 助力乡村振兴

2023年01月04日13:51 | 来源：央广网
小字号

原标题：响应国家号召，钟薛高推出印有价格的新包装雪糕和乡村振兴产品

近日，新消费品牌钟薛高以自身行动积极响应国家号召，凝聚社会力量，推动行业共识，践行企业社会责任。一方面，为更好地维护消费者权益，共促《明码标价和禁止价格欺诈规定》新规实施，钟薛高印有建议零售价的新包装产品将在2023年陆续投入市场。另一方面，钟薛高推出“美好乡村系列”雪糕新品，并发挥自身企业优势和专业能力匹配的方式，破解地区农产品销售难题，助力乡村振兴。

2022年国内消费市场经历了跌宕起伏的一年，对于消费者的保护工作呈现出许多新特点，尤其伴随着新兴消费业态产生的新问题，诸如“看不清”的价格等。就在这一年的7月1日，国家市场监管总局《明码标价和禁止价格欺诈规定》正式实施，规范经营者明码标价行为，预防和制止价格欺诈，维护市场价格秩序，保护消费者、经营者合法权益和社会公共利益。

为了更好地维护消费者权益，积极响应有关部门关于明码标价的号召，近日，钟薛高宣布，印有建议零售价的新包装产品，将在2023年陆续投入市场。

虽然《明码标价和禁止价格欺诈规定》规定所称“明码标价”是指经营者在销售、收购商品和提供服务过程中，依法公开标示价格等信息的行为，未规定企业生产者需在包装上标注建议零售价。但钟薛高表示，明码标价的落实，需要企业和销售渠道的共同努力，让消费者根据真实情况进行消费决策，以保护消费者合法权益。

同时，钟薛高还与中国乡村发展基金会联合推出“美好乡村”系列雪糕，以实际行动助力乡村振兴。据了解，首先推出的是以云南孟连县咖啡作为原料的椰香小粒咖啡雪糕，消费者每买一片椰香小粒咖啡雪糕，钟薛高都将捐赠1元钱用于支持乡村振兴。

云南孟连咖啡作为中国咖啡重点产业基地县之一。有着优良的生态环境质量、丰富的农业生物资源、深厚的民族文化底蕴，特别是在特色优质安全的农产品生产、文化创意产业发展等方面优势明显。椰香小粒咖啡雪糕的原料源自孟连咖啡种植场，钟薛高发挥自身新消费企业优势和专业研发能力，破解地区农产品销售难题。坚持探寻中国原味，是钟薛高作为食品企业助力乡村振兴的独特策略，新品雪糕有望让孟连的地道原味物产走出大山，助力云南优秀农耕文化保护与传承。

作为近几年新兴的雪糕品牌，钟薛高一直靠中国味道“出圈”。无论是手煮茉莉还是金桂红小豆，每一款创新中国味道背后都有一个“发现与传承”的故事。比如，2018年以来，连续五年秋冬推出的时令限定款产品，选用当季手打金桂花，将“产业经济赋能”和“文化传承发扬”作深度结合，为桂林的乡村振兴贡献一份力量。

作为年轻国货品牌，钟薛高在不断提升品质、打造爆款的同时，也一直在以实际行动助力美丽乡村建设。2022年5月，钟薛高与中国乡村发展基金会签订捐赠协议，承诺两年捐赠不少于700万用于“乡村振兴之农业文化守护计划”。

从2018年创立初始，钟薛高就积极提倡守护传统农业文化。钟薛高联合创始人周兵表示，扶持农业经济、守护传统农业文化是企业义不容辞的责任和义务，钟薛高希望通过与中国乡村发展基金会合作，在乡村振兴方面发挥更有力、更积极的作用。2022年11月底，钟薛高创始人林盛在中国企业家博鳌论坛上表示，“我们持续生产健康、营养的雪糕，对消费者不断提高品质保持创新，同时对社会更具备民族企业的视野与责任。”

据悉，在推出别具特色的“乡村振兴单品”助力云南农民增收的同时，钟薛高还将通过在孟连支持农民合作社规范可持续运营、探索公益采购和助农直播等方式，实现点对点帮扶，带动更多农户分享发展成果，助力乡村振兴。

无论是推出有零售价的新包装产品，还是多措并举助力美丽乡村建设、乡村振兴等，均是钟薛高积极履行社会责任，响应国家号召的体现。钟薛高向内修炼内功，不断为消费者提供优质产品的同时，向外释放企业软实力，兼具品牌与品质地创造新时代新消费品牌的新价值。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
广汽集团：发布万亿广汽蓝图 将在能源及能源生态领域加大投入
　　人民网广州1月4日电 （王连香 焦磊）“在宏观经济持续恢复的新形势下，对于整个汽车消费、汽车产业发展都将是重要的推动力。”广汽集团总经理冯兴亚在第二十届广州国际汽车展览会上表示，中国消费者对中国自主品牌的信心、信赖与日俱增。…
组图：海关稳外贸 港口业务忙
　　复工复产有序推进、重大项目集中开工、群众消费热情不断回升……进入2022年12月以来，随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国多地市场呈现回暖迹象，经济复苏活力不断显现。对此，经济复苏按下“快进键”系列报道围绕贸易出口、企业生产、项目建设、民生消费、旅游出行等场景推出系列图片和短视频报道，聚焦经济社会发展新亮点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部