原标题：响应国家号召，钟薛高推出印有价格的新包装雪糕和乡村振兴产品

近日，新消费品牌钟薛高以自身行动积极响应国家号召，凝聚社会力量，推动行业共识，践行企业社会责任。一方面，为更好地维护消费者权益，共促《明码标价和禁止价格欺诈规定》新规实施，钟薛高印有建议零售价的新包装产品将在2023年陆续投入市场。另一方面，钟薛高推出“美好乡村系列”雪糕新品，并发挥自身企业优势和专业能力匹配的方式，破解地区农产品销售难题，助力乡村振兴。

2022年国内消费市场经历了跌宕起伏的一年，对于消费者的保护工作呈现出许多新特点，尤其伴随着新兴消费业态产生的新问题，诸如“看不清”的价格等。就在这一年的7月1日，国家市场监管总局《明码标价和禁止价格欺诈规定》正式实施，规范经营者明码标价行为，预防和制止价格欺诈，维护市场价格秩序，保护消费者、经营者合法权益和社会公共利益。

为了更好地维护消费者权益，积极响应有关部门关于明码标价的号召，近日，钟薛高宣布，印有建议零售价的新包装产品，将在2023年陆续投入市场。

虽然《明码标价和禁止价格欺诈规定》规定所称“明码标价”是指经营者在销售、收购商品和提供服务过程中，依法公开标示价格等信息的行为，未规定企业生产者需在包装上标注建议零售价。但钟薛高表示，明码标价的落实，需要企业和销售渠道的共同努力，让消费者根据真实情况进行消费决策，以保护消费者合法权益。

同时，钟薛高还与中国乡村发展基金会联合推出“美好乡村”系列雪糕，以实际行动助力乡村振兴。据了解，首先推出的是以云南孟连县咖啡作为原料的椰香小粒咖啡雪糕，消费者每买一片椰香小粒咖啡雪糕，钟薛高都将捐赠1元钱用于支持乡村振兴。

云南孟连咖啡作为中国咖啡重点产业基地县之一。有着优良的生态环境质量、丰富的农业生物资源、深厚的民族文化底蕴，特别是在特色优质安全的农产品生产、文化创意产业发展等方面优势明显。椰香小粒咖啡雪糕的原料源自孟连咖啡种植场，钟薛高发挥自身新消费企业优势和专业研发能力，破解地区农产品销售难题。坚持探寻中国原味，是钟薛高作为食品企业助力乡村振兴的独特策略，新品雪糕有望让孟连的地道原味物产走出大山，助力云南优秀农耕文化保护与传承。

作为近几年新兴的雪糕品牌，钟薛高一直靠中国味道“出圈”。无论是手煮茉莉还是金桂红小豆，每一款创新中国味道背后都有一个“发现与传承”的故事。比如，2018年以来，连续五年秋冬推出的时令限定款产品，选用当季手打金桂花，将“产业经济赋能”和“文化传承发扬”作深度结合，为桂林的乡村振兴贡献一份力量。

作为年轻国货品牌，钟薛高在不断提升品质、打造爆款的同时，也一直在以实际行动助力美丽乡村建设。2022年5月，钟薛高与中国乡村发展基金会签订捐赠协议，承诺两年捐赠不少于700万用于“乡村振兴之农业文化守护计划”。

从2018年创立初始，钟薛高就积极提倡守护传统农业文化。钟薛高联合创始人周兵表示，扶持农业经济、守护传统农业文化是企业义不容辞的责任和义务，钟薛高希望通过与中国乡村发展基金会合作，在乡村振兴方面发挥更有力、更积极的作用。2022年11月底，钟薛高创始人林盛在中国企业家博鳌论坛上表示，“我们持续生产健康、营养的雪糕，对消费者不断提高品质保持创新，同时对社会更具备民族企业的视野与责任。”

据悉，在推出别具特色的“乡村振兴单品”助力云南农民增收的同时，钟薛高还将通过在孟连支持农民合作社规范可持续运营、探索公益采购和助农直播等方式，实现点对点帮扶，带动更多农户分享发展成果，助力乡村振兴。

无论是推出有零售价的新包装产品，还是多措并举助力美丽乡村建设、乡村振兴等，均是钟薛高积极履行社会责任，响应国家号召的体现。钟薛高向内修炼内功，不断为消费者提供优质产品的同时，向外释放企业软实力，兼具品牌与品质地创造新时代新消费品牌的新价值。

(责编：曹淼、李源)

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