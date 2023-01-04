原标题：辛保安：为中国式现代化赋动能展担当

2022年12月31日，2022央视财经论坛在京举办。国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在主旨演讲中表示，国家电网公司在国内为超过11亿人口提供电力服务，在海外投资运营10个国家和地区的13个能源网公司，是全球最大的公用事业企业，连续11年累计专利拥有量位列央企第1位，连续7年位列中国500最具价值品牌榜首，在《财富》世界500强排名第3位。

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业，国家电网公司认真贯彻党的二十大精神，深刻把握中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，推动电网高质量发展，为中国式现代化赋动能展担当。

辛保安提出，保障能源安全推动能源转型，为中国式现代化提供坚强电力支撑。能源是现代社会的血液，能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。随着社会主义现代化建设深入推进，我国能源电力需求将保持刚性增长。

作为能源电力的“国家队”，国家电网公司统筹发展和安全，统筹保供和转型，累计建成31项特高压工程、跨区跨省输电能力超过2.5亿千瓦，公司经营区新能源并网容量超过6亿千瓦，在保障能源安全、推动能源转型中发挥了积极作用。新征程上，国家电网公司坚决扛牢能源电力安全保供责任，大力推动能源清洁低碳转型，助力新型能源体系规划建设和实现“双碳”目标，全面服务国家重大战略实施，为区域协调发展、新型城镇化、乡村振兴等重大战略实施提供强有力的电力支撑。

加快建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业，走中国式现代化电力发展之路。国家电网公司始终胸怀“国之大者”，按照高质量发展要求，加快建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业，不断增强企业的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，坚定走具有中国特色的电网企业创新发展之路。

充分发挥电网投资拉动作用。2022年安排电网投资5094亿元，建成了一批稳增长、惠民生的重要电网工程。今后一个时期将继续保持投资强度和力度不减，更好带动产业链上下游共同发展，打造现代产业链链长，努力当好国民经济的稳定器、压舱石。

持续深化改革创新。坚持市场化改革方向，推进电力市场建设，服务构建高水平社会主义市场经济体制；持续加大研发投入，实施新型电力系统科技攻关行动计划，打造原创技术策源地，加快实现高水平科技自立自强。

加快建设世界一流企业。聚焦产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代，到2030年全面建成世界一流企业。

旗帜领航强根铸魂，在中国式现代化中发挥央企顶梁柱作用。坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。国家电网公司高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，践行“人民电业为人民”的企业宗旨，深入实施“旗帜领航”党建工程，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

(责编：董童、李源)

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