从2022到2023的这一个跨年夜，很不一样。全国多地接连上演灯光秀，市民们随着倒计时的钟声迎接新年到来，餐馆门口有了等候的食客，商场的霓虹灯点亮了夜色，旅游团开始了久违的忙碌……

无论是朋友圈里的年终小结，还是各社交媒体平台的热搜，刷屏的内容无不透露出一个信息：大家欢呼的烟火气，真的回来了！

烟火气从何“燃”起？民之所向，国之所需。自2022年底中央经济工作会议召开后，全国各地抢抓时间、鼓起干劲，打好“组合拳”，不断增强发展信心和动力，让经济加快暖起来。

春江水暖鸭先知。从2023年第一天开始，央视新闻连续三天推出的经济报道短视频被全网置顶：《提振信心在行动丨重庆：全域联动助力迎新消费》《提振信心在行动 | 江苏：“包机出海”抢订单 推动新项目落地生根》《提振信心在行动 | 浙江：“送出去 请进来”惠企政策增强企业信心与活力》，以小快灵的短视频体量，采访各省经济领域相关领导，介绍各地提振信心的好做法，讲述各个领域中鲜活生动的经济故事，展示中国经济发展的潜力和韧性，凝聚企业和百姓的发展信心。

生活，是烟火升腾的

观看这几期报道最大的感受，便是烟火升腾。

在重庆，从解放碑、观音桥等具有现代气息的商圈，到洪崖洞、磁器口等独具地方特色的景点，灯火通明，游人如织。重庆正在打造巴蜀特色的消费新场景，发展“首店经济”“夜间经济”，掀起消费新热潮。

“能再次听到中文，感觉真好……”“非常高兴，也非常欢迎各位……”“我们正在关注中国的电动汽车产业和新能源产业……”2022年11月起，江苏“包机出海”抢订单的后续来了：谈判桌上，一个个合作伙伴正热情接待，一个个新项目正落地生根。

在浙江绍兴、宁波、湖州、义乌等地，流水线上作业繁忙，车间里机器马力十足，工人们坚守生产、操作熟练，商户们迎来送往、络绎不绝……浙江省出台更多惠企政策，鼓励本土企业“走出去”，吸引海外企业“请进来”，让浙江经济信心更足、活力更强。

当节目以竖屏镜头走出演播室，带受众沉浸式走到全国各地经济回暖的最前沿，无论企业还是民众，内心的那股藏不住的希望与干劲，热气腾腾地感染着镜头内外的每一个人。

不久前，《新闻联播》和《央视财经评论》相继推出系列经济专题访谈及评论，选题从“民营经济”到“抗疫大账”，题材重磅、评论精到、掷地有声，为企业解惑，为百姓答疑。如果说这系列报道如定海神针般释放着中国经济稳中求进的最强音，那么开年之初的《提振信心在行动》系列则像一粒粒定心丸，用实实在在的烟火气提振经济信心。

经济，是具体可感的

一说起经济，我们通常会想起抽象的术语、宏观的趋势，专业的政策解读等等，但具体到我们身边，一顿火锅、一场电影、一辆汽车，这些具体而微的消费不也是经济的组成部分吗？

《提振信心在行动》因地制宜，围绕各省近期的重点举措，讲好身边烟火气中的经济问题。

“如果要用几个关键词来描述（重庆市）促进消费复苏的具体举措，会选用哪几个关键词？”重庆这期视频简明扼要，用消费场景、消费供给、消费氛围三个关键词串联内容。在重庆商圈景点走一走，去琳琅满目的商超逛一逛，再到街头看看霓虹灯下的夜生活，什么是场景，什么是供给，什么是氛围？放眼身边，一目了然。

到了“包机出海”的江苏，苏州、常熟、无锡等地落地数百个新项目的背后，是全省瞄准重点产业精准发力，强链补链的招商引资战略。在拜访的企业中，有欧莱雅集团这样的消费行业公司，但更多的是法雷奥集团、耐克森集团、贺利氏电子等高端制造产业公司。大街上随处可见的新能源汽车，就属于他们重点的合作范围。

到了浙江，系列惠企政策效果显著，具体可感，为屏幕内的企业稳住了生产和干劲，也为屏幕外的观众留足了期待与信心。以义乌为例，作为全球最大的小商品批发市场集聚地，义乌为吸引更多外商推出多项温暖举措：免费住宿、仓储打折优惠、新开辟饰品百货等行业垂直展区等等。接受采访的经营户眼神坚定：对于外来采购商回到市场的情况，非常有信心！

机器转起来、工人忙起来、订单多起来……视频中一个个忙碌的身影，构成了我们开局之年稳中求进的强大底气，也让受众更加真切感受到市场主体活力的日益恢复，更深刻体会到中国经济发展韧性强、潜力大、活力足。

信心，是实打实干出来的

前不久举行的中央经济工作会议，多次谈到信心：“要坚定做好经济工作的信心”，要“大力提振市场信心”，“要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作”。

信心从哪里来？《提振信心在行动》直观地告诉我们，从中央到地方，从企业到民众，做好经济工作的信心，从每一个奋斗的中国人身上来。

2022年12月28日，2022成渝双城消费季暨2023爱尚重庆迎新消费季活动正式拉开序幕，希望抓住元旦春节两个消费契机来带动消费，把夜间经济以及不夜重庆这张城市名片越擦越亮，聚焦四季特色消费活动，来浓厚和增强消费信心。

江苏多地正瞄准重点产业精准发力，强链补链，促进科创产业成长壮大，同时着力营造有利于企业成长的良好环境，通过科技创新带动全省的主导产业，向高质量发展进一步迈进。

浙江省定下大力拓市场抢订单引外资，进一步扩大开放型经济发展优势的基调；省内金融部门正深化实施融资畅通工程，确保普惠小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速。更多补短板、强动力的重大举措相继落地，撬动着企业发展的信心和方向。

很多人反馈，看完这些报道，想由衷留言说一句，“中国加油，老乡加油！”这些视频下方，也处处可见网友真挚热情的评论，“点赞江苏的速度与激情，也点赞不懈努力的中国人！” “2023年新的一年，祝经济好，国运兴隆，世界太平。”“面对多重压力，各地打好‘组合拳’，拉动内需迎接挑战，冬天即将过去，春天还会远吗？”

提振经济信心，所有人都在行动，一切为了更美好的生活，为了欣欣向荣的家与国。

在烟火气中迎来的2023年，激活了民众对于未来发展的无限憧憬。总台推出的系列经济报道及评论，真实记录着各方为增强经济发展信心和动力而行动的同时，也成为中国经济复苏回暖“加速度”的有力注脚。

“14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。”

今天是2023年的第一个工作日，身边这些真实可感的干劲与冲劲，不似春光却胜似春光，更让我们在期待中坚信：春风杨柳万千条，一切都会越来越好！

(责编：袁勃、杨光宇)

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