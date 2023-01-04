新华社南京1月4日电 题：塑造新优势 奋力开新局——江苏锤炼实体经济“看家本领”

新华社记者陈刚、杨绍功、朱程

包机出海，企业稳订单、政府忙招商；强筋健骨，壮大先进制造业集群；科创赋能，持续塑造发展新优势……岁末年初，制造业大省江苏热火朝天的发展景象，正驱散空气中的寒意。

承压复苏，迎难而进。面对困难挑战，制造业增加值占全国13.4%、全球近4%的江苏，不断锤炼实体经济这一“看家本领”，以昂扬的斗志和顽强的韧劲，发挥经济大省“压舱石”作用，奋力开创高质量发展新局面。

固本拓新，锻造产业集群

走进信达生物制药（苏州）有限公司的生产大楼，药物生产全流程实时展示在全景式大屏上，控制人员远程操作就能完成加料和温度调节。这样的智能车间还将应用在信达生物的其他生产基地。

转型智能制造，正促进江苏实体经济不断迈向高端、保持活力。随着智能化、数字化生产效益不断显现，大量传统产业正汇入这一潮流。

在无锡一棉纺织集团有限公司生产车间，数字化改造让万锭用工减少到10人左右，产量却提升20%以上。公司董事长周晔珺说，生产流程的持续数字化、智能化改造，不仅提升生产效率和产品良率，还积累了科技实力，推动企业向产业链高端延伸。

坚守实体经济，江苏把制造业作为高质量发展的根基，举全省之力打造一批“拆不散、搬不走、压不垮”的产业集群。

工业和信息化部近期公布了45个国家先进制造业集群名单，其中江苏占10席，涵盖软件信息、船舶、纳米新材料、生物医药等重点产业。这些集群正成为驱动江苏制造由大变强的澎湃力量。

企业生产过程中产生的热量、气体等副产品，可以被另一家企业循环使用。近期全面投产的盛虹炼化一体化项目，正凭借与产业链上下游密切协同，实现资源利用最大化。“我们采用数字化新技术、新工艺，灵活切换油品种类、油品和化工品配比，未来还有望将高附加值、紧缺型化工产品占比从50%左右提高到83%以上。”盛虹集团董事长缪汉根说。

随着数字经济蓬勃兴起，江苏抢抓机遇，将其作为关键增量，2022年启动3万家规上工业企业智能化改造、数字化转型，培育大批“数字产业化”独角兽企业。

保稳提质，着力做好外贸外资

刚刚过去的一个月，“包机出海”几度刷屏。从苏州、南京到无锡、南通……随着国内疫情防控政策持续优化，江苏各地陆续启动海外包机服务，掀起一股拼外贸、抓商机、招项目的热潮。近日，南京等地又陆续将“包机出海”期间的临时举措固化为政策，助力外贸企业和商务团组“无忧出海”，施展拳脚应对市场变化。

竞相出海，彰显发展内驱力；争抢订单，更靠制造业硬实力。

“时隔三年再出国，中国制造更受追捧。”洽谈业务归来的苏美达五金工具有限公司副总经理杨帆说，过去常被贴上“低价”标签的中国制造，如今多了不少“科技范”。苏美达推出的一款虚拟边界草坪机器人，用动力电池替代燃油机，以卫星定位规划路线，成功打进了国际高端市场。

“产业核心竞争力是赢得未来国际竞争的关键。”江苏省商务厅副厅长倪海清说，全球产业链正深度重构，江苏坚持系统化推进稳外贸、稳外资工作，对标国际高标准经贸规则持续优化营商环境，集聚全球高端资源。

不久前，苏州率先出台政策，鼓励外资企业利润再投资。从资金支持、荣誉激励、人才计划等方面入手，让外企把利润用于增资扩产，激活存量形成增量。

以高端实体经济为导向，江苏努力让外商投资保稳提质。统计显示，2022年前10个月，江苏实际使用外资283.4亿美元，同比增长21.1%，规模保持全国首位。

激活引擎，勇当开路先锋

壮大实体经济，构建现代产业体系，必须激活科技创新引擎。

江苏光伏产业领跑全国，一批龙头企业已在思考行业新未来。昆山协鑫光电材料有限公司就凭借在钙钛矿新型组件上的技术优势，获得来自淡马锡等知名投资机构的5亿元融资。“这项技术的单瓦能耗仅有传统晶硅组件的十分之一，换算下来成本降低了至少一半。”公司董事长范斌说。

通过“揭榜挂帅”等形式，江苏持续鼓励企业不断进行重大技术创新、瞄准行业痛点攻关，拉长优势产业长板。

作为中国特高压输变电工程的关键配套企业，江苏神马电力股份有限公司坚持研发新材料，打破变电站复合外绝缘产品的国际垄断，并整合形成一套高性价比的新型电网建设运营方案，引得欧美能源巨头纷纷寻求合作，近年连续拿下海外电网建设订单。“以更低成本解决行业痛点的技术，是世界市场的共同需求。”公司负责人马斌说。

塑造发展新动能新优势，江苏坚持科技自立自强，努力在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。

布局建设苏州实验室等重大创新平台，锻造“奋斗者”号载人潜水器等“国之重器”，相继落户未来网络试验设施、高效低碳燃气轮机试验装置等国家重大科技基础设施……

作为首个创新型省份建设试点省，江苏勇当科技与产业创新开路先锋，大幅提高科技投入，持续壮大人才队伍，科技产出量质齐升。江苏每万人发明专利拥有量从5.7件提高至41.2件，全国15.1%的领跑技术分布在江苏，五分之一的高技术产品出口来自江苏制造。

融合全球要素，优势互补实现更高水平创新。最近，江苏省产业技术研究院与德国肖特集团签署合作备忘录全面开展交流合作。这家世界顶尖的先进材料公司敞开技术合作怀抱，是因为中国已成为其最大潜在市场，而江苏省产业技术研究院打造的“全球创新伙伴”平台，可以帮助其找到更多应用场景。

赋能实体经济，筑牢竞争优势，锤炼“看家本领”，江苏正全力推动经济运行率先整体好转，展现“走在前、挑大梁、多作贡献”的责任担当。

(责编：袁勃、杨光宇)

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