新华社长春1月4日电 题：重塑营商生态 厚植投资沃土——东北营商环境新观察

新华社记者司晓帅、汪伟、杨思琪

总投资超120亿元的联顺绿色生物医药产业项目在黑龙江建成投产；总投资超300亿元的奥迪一汽新能源汽车项目在长春开工；华晨宝马宣布斥资约100亿元在沈阳建设全新动力电池项目……

刚刚过去的2022年，黑土地上重磅投资不断。市场投下“信任票”，折射出的正是东北营商环境之变。

党的二十大报告中提出，“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”。东北三省牢牢抓住改革的牛鼻子，加快推进服务型政府建设，在优化营商环境上持续发力。

市场呈现新气象

过去一年，面对需求收缩、供给冲击、预期减弱三重考验，东北三省顶住压力，经济运行企稳回升，市场呈现新气象。

新投资逆势而来——

300余个项目，签约总额近5000亿元，2022辽宁国际投资贸易洽谈会亮出成绩单；黑龙江省振兴发展合作交流大会上，118个项目签约落地，总投资额超1500亿元；长春举行的第七届全球吉商大会，集中签约69个项目，签约金额超660亿元。

过去一年，一批外资企业继续在东北投资扩产。“市场的嗅觉最敏锐，反应最直接。”中国东北振兴研究院副院长李凯认为，面对诸多不确定因素，民资外资纷纷选择布局东北，一定是因机遇而来。

新项目接续开工——

隆冬已至，东北户外虽滴水成冰，产业园区，项目施工却热火朝天。长春汽车经济技术开发区内，奥迪一汽新能源汽车项目建设正酣。作为奥迪品牌在华的首个纯电动车型生产基地，项目仅用5个月，便完成从破土动工到暖封闭，比原计划足足提前一个月。“抢在极寒前实现暖封闭，车间内的施工就能全速推进。”该项目基建负责人刘冬林说。

冬季不停工，是东北各地抢时间、拼效率，推动经济高质量发展的缩影。

新动能不断涌现——

新年伊始，位于吉林长春的长光卫星技术股份有限公司里，科研人员正加班加点工作，该企业的第四代卫星研制技术已进入关键攻关阶段。就在上个月，由长光卫星自主研发的“吉林一号”卫星星座又有5颗卫星进入太空。迄今为止，72颗卫星在轨组成了目前全球规模最大的亚米级商用遥感卫星“天团”。

曾经“工业一柱擎天，结构单一”的东北老工业基地，新动能日趋强劲。2022年前三季度，辽宁省高技术制造业增加值同比增长18.7%，吉林省工业战略性新兴产业产值同比增长9.8%，黑龙江省高技术产业投资增长17.5%……东北各地发挥科教资源丰富、科研院所密集优势，持续推进航天装备、新材料、新能源汽车、医药制造等新兴产业和高技术产业发展。

改革营造新环境

投资升温、项目落地、创新集聚的背后，是东北三省直面营商痛点、改革难点、市场堵点，在优化营商环境上下了功夫。

刀刃向内，自我革新。

2022年9月，吉林省华腾工程项目管理有限公司收到政府相关部门转来的120多万元欠款。“问题反映上去，很快就有了结果。”公司业务经理吕洪水说，陈年旧账解决了，创业干事的信心也回来了。

重塑营商生态，敢于刀刃向内是关键。吉林建立五级书记抓营商环境工作机制，畅通公开电话、“互联网+督查”等营商环境问题反映渠道，针对企业群众诉求，现场督办，协调解决。辽宁持续开展营商环境监督行动，并向社会公开查处结果。黑龙江提出领导干部包联企业制度，构建政企沟通平台，帮助企业解决实际问题。

改革深入，制度创新。

长春新区政务服务中心，秩序井然。办理开办企业手续只需2小时，工程建设项目标准地实现“拿地即开工”，政务服务事项承诺时限压缩至总法定时限的77.8%……

东北以优化营商环境为突破口，持续深化改革：

——办事不求人，以“硬约束”抓“软环境”。吉林省法院系统开辟涉企诉讼绿色通道，组建112个专业审判团队，保障涉企案件公正高效办理。

——审批不见面，数字赋能“一网通办”。辽宁省级政务办理全部实现“一网通办”，多地开展不见面审批改革试点。

——办企更便利，推进“证照分离”全覆盖。黑龙江省深化商事登记制度改革，探索“一业一证”等照后减证和简化审批新途径。

推动转型，革故鼎新。

松花江畔，吉林化纤生产车间机器轰鸣。这家东北老牌企业，近年来将生产重心调整到新材料领域“黑色黄金”碳纤维产品。去年，吉林省碳纤维重大科技专项实行“揭榜挂帅”，吉林化纤参与了13项课题中的7项，共计获得资金支持1300万元，切实提升了企业自主创新能力和市场竞争力。

现在，东北各地越来越意识到，创新创业的生态就是营商环境。“优化营商环境是一个系统工程，围绕营商环境所面临的问题，打好发展组合拳，才能积跬步至千里。”吉林大学经济学院副教授丁肇勇说。

建设开放新高地

近年来，黑土地上不断踔厉奋发，向改革、人才、开放要动力，厚植投资沃土，建设开放合作新高地。

深化改革，破除发展阻力——

国有企业是东北振兴的“龙头”。中国第一汽车集团有限公司开展“四能”改革，即“干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低、机构能增能减”。改革后，年轻干部占比提升13.3%。中国一重集团有限公司不断深化“人事、用工、分配”三项制度改革，解决体制机制障碍，72项首台套新产品从这里诞生，风电新能源全产业链已经基本形成。

改革不止于国企。辽宁依靠创新改造升级“老字号”，深度开发“原字号”，培育壮大“新字号”，使产业结构“新陈代谢”明显提速；吉林深入实施“一主六双”高质量发展战略，构建汽车、农产品加工、石化、医药、旅游等多个产业协同载体；黑龙江大力发展数字经济、生物经济、冰雪经济和创意设计等新兴产业，加快推进产业转型、动能转换、增长方式转变……

“走‘创新路’、吃‘技术饭’，才能让企业转起来，市场活起来。”辽宁社会科学院副院长梁启东说。

留住人才，汇聚振兴动力——

去年5月，黑龙江发布《新时代龙江人才振兴60条》，着力打造生态、平台、计划、服务“四位一体”的人才发展新环境；“兴辽英才计划”大力支持高层次人才和高水平团队开展科技创新；“吉林人才新政3.0版”涵盖人才关心关注的生活保障、事业激励、管理制度改革等多方面内容……

“留住人才，方能汇聚振兴动力。”吉林省人社厅副厅长黄明说，引进人才的同时要更加重视人才自主培养，加快建立人才资源竞争优势。

搭建平台，形成开放合力——

作为东北开放的重要平台，辽宁、黑龙江“一南一北”两大自贸区不断探索对外合作新模式。成立五年多来，辽宁自贸区已完成123项改革试点任务，注册资本突破1万亿元。挂牌三年多的黑龙江自贸区哈尔滨片区，进出口总额由设立之初的16.84亿元增至67.59亿元，年均增速达100%……

依托地处东北亚中心地带的区位优势，中日（大连）地方发展合作示范区、中韩（长春）国际合作示范区、珲春海洋经济发展示范区等一批东北地区重点功能平台，也正不断吸引跨国企业入驻，辐射带动东北地区产业转型升级。

放眼东北，这片沃土在新时代正展现更大担当和作为，布局经贸合作新伙伴、新领域，着力打造对外开放新前沿。

(责编：袁勃、杨光宇)

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