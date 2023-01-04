市场监管总局开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动
2023年01月04日19:32 | 来源：新华网
小字号
新华社北京1月4日电（记者赵文君）市场监管总局今年1月至6月将开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，聚焦人民群众反映强烈的哄抬价格、囤积居奇等违法行为开展综合监管执法。
这是记者4日从市场监管总局获悉的。专项行动有五方面重点任务，包括全面加强价格监管执法、全面加强反不正当竞争和广告监管、全面加强网络交易监管执法、全面加强产品质量监管、全面加强药械生产流通监管。
在价格监管执法方面，专项行动从严从快查处哄抬价格违法行为，包括在成本未明显增加时大幅度提高价格，或者成本虽有增加但价格上涨幅度明显高于成本增长幅度；强制搭售商品，变相大幅度提高价格；无正当理由，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的涉疫物资；捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序等违法行为。
在依法查处违反明码标价规定等其他价格违法行为方面，专项行动重点查处违反明码标价规定，包括在标价之外加价出售商品，收取未予标明的费用；实施虚假优惠折价或者价格比较、不履行价格承诺；网络交易平台经营者利用技术手段等强制平台内经营者进行虚假的或者使人误解的价格标示；相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或消费者的合法权益；提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视等价格违法行为。
(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第五届数据资产管理大会成功召开
- 人民网北京1月4日电 （记者王震）1月4日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办的第五届数据资产管理大会在线上召开。 本次大会以“破局·革新·共治”为主题，汇聚业内专家，分享大数据技术、数据资产化相关的新思想、新实践。…
- 市场监管总局公布第四批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例
- 人民网北京1月4日电 （记者杨曦）近期，市场监管总局指导全国市场监管部门，持续加大涉疫药品和医疗用品稳价保质相关案件查处工作力度，坚持从严从快，保持高压态势，查处一批涉嫌哄抬价格、假冒伪劣等违法案件。 为持续发挥典型案例警示教育作用，引导经营者依法合规经营，市场监管总局4日公布了第四批查处涉疫药品和医疗用品违法典型案例： 一、北京盛阳东方文化发展有限公司销售不合格口罩案 北京市海淀区市场监管局开展口罩产品质量专项监督抽查，发现北京盛阳东方文化发展有限公司销售的一次性民用口罩(非医用)过滤效果、防护效果、标识等项目不符合《日常防护型口罩技术规范》（GB/T 32610-2016）标准，检验结果为不合格。…
相关新闻
- 评论
- 关注