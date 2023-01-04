新华社北京1月4日电 中国人民银行最新公布的货币当局资产负债表显示，2022年11月“外汇”科目的余额有所增加。中国人民银行有关部门负责人4日就此回答了记者提问。

问：本月公布的货币当局资产负债表中“国外资产”项下“外汇”科目比上月有所增加，原因是什么？

答：2007至2008年，为支持商业银行建立相应的外汇资产风险准备，人民银行允许部分商业银行以外汇资金交存部分人民币存款准备金。2008年以来，部分商业银行自愿将上述外汇资金逐步置换回人民币形式来交存存款准备金。近期，部分商业银行继续置换所剩外汇资金，置换后体现为货币当局资产负债表中“外汇”科目余额增加。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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