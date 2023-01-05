江苏淮安金湖县——
打通生态环境监督“最后一公里”
“进现场出疑问”“进会场出措施”“进专场出质效”，近年来江苏省淮安市金湖县把环境保护作为监督重点，创新尝试“三进三出”监督办法，就镇级环境报告开展专题询问，实现了环境报告县内全覆盖，打通了生态环境监督的“最后一公里”。目前，金湖县依托定期审议（听取）、持续跟踪、重点突破的环境监督工作新机制，已建立起完善的监督体系，切实解决了一批突出的生态环境问题。
进现场出疑问，以精准监督解决群众反映的重点环境问题。“小院板凳会、群众议事会、人大代表‘家、站、点’等是发现环境问题的第一现场。”金湖县人大常委会主任吴佩坤介绍，金湖县将监督的触角延伸到乡镇，组织县人大常委会成员、人大代表等通过视察调研、专题询问、约见暗访等方式，针对全县环境状况找出问题、发现短板，同时探索建立镇政府每年向镇人代会报告当地环境状况的制度，以更加系统的监督成果回应当地百姓的重大关切，解决群众反映强烈的环境问题。
进会场出措施，充分发挥人大代表作用。2022年9月，在金湖县金南镇第十四届人民代表大会第二次会议上，多位镇人大代表围绕《金南镇人民政府生态环境保护工作报告》，就工业集中区污水处理、农村生活污水处理设施建设、种植养殖方面污染防治等突出问题，对金南镇相关负责人进行了有针对性的询问，各有关负责人一一进行了应答。“各镇均真实反映了当地生态环境保护的现状，不夸大成绩，不回避问题，与此同时，开展专题询问为代表更好履职创造了有效的载体和平台，极大地调动了代表履职、依法监督的积极性和能动性。”吴佩坤说。
进专场出质效，建立合力监督的长效机制。从事前到事后，金湖县县镇两级全链条监督让环境报告制度不走过场。针对专题询问中发现的突出环境问题，县镇两级人大通过人大代表约见、调研视察等专场形式予以跟踪监督，推动解决环境顽疾。“引入技术机构、媒体、社会代表等第三方力量有序参与环境问题监督工作，形成社会各界合力监督的长效机制，大大提升了环境保护治理的效能。”吴佩坤说。
《 人民日报 》（ 2023年01月05日 19 版）
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