常 钦

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村

不久前，在第十九届中国国际农产品交易会上，160个乡村振兴重点帮扶县与30多家批发市场、采购商达成意向签约额50.8亿元。《乡村振兴责任制实施办法》印发，要求“五级书记抓乡村振兴”，推动更多社会力量投身乡村振兴一线。放眼广袤田畴，脱贫攻坚成果得到巩固拓展，一幅农业强、农村美、农民富的乡村振兴画卷徐徐展开。

强国必先强农，农强方能国强。习近平总书记在近日举行的中央农村工作会议上强调：“全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。”在全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要时刻，习近平总书记的重要讲话明确了当前和今后一个时期“三农”工作的目标任务、战略重点和主攻方向，为建设农业强国、加快推进农业农村现代化提供了遵循。

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。推动实现农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽，必须采取更有力的举措，推动人力投入、物力配置、财力保障转移到乡村振兴上来，全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。目前，各地乡村产业都有了一定基础，有些地方新产业新业态发展势头很红火。但是，总体看来，乡村产业发展还处于初级阶段，规模小、布局散、链条短，品种、品质、品牌水平都还比较低。要适应城乡居民消费需求，做好“土特产”文章，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，推动乡村产业发展壮大。另外，发展乡村产业，还要通过全产业链拓展产业增值增效空间，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，增强市场竞争力和可持续发展能力，让农民分享更多产业增值收益。

农村是亿万农民的家园。未来我国城镇化将达到很高水平，但仍会有几亿人在农村就业生活。建设宜居宜业和美乡村是农业强国的题中应有之义，必须加快实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升。让农民更好享受现代文明生活，要继续把公共基础设施建设的重点放在农村，短板要加快补上。要在推进城乡基本公共服务均等化上持续发力，注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设。同时，要完善党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，让农村既充满活力又稳定有序。

做好农业农村工作，说一千道一万，农民增收是关键。巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。要继续压紧压实责任，把脱贫人口和脱贫地区的帮扶政策衔接好、措施落到位，加强动态监测帮扶。要坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，培育提升产业，增强群众技能，积极扩大就业，千方百计拓宽农民增收致富渠道。

乡村振兴，关键在人、关键在干。如今，脱贫攻坚的成就已载入史册，全面推进乡村振兴的新蓝图已经绘就。新征程上，我们要乘势而上、接续奋斗，汇聚更强大的力量全面推进乡村振兴，让希望的田野更加充满希望，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年01月05日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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