北京引资增速快
2023年01月05日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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1月4日，位于北京顺义区中德产业园的一家水泵制造企业正在加紧生产。
2022年前11月，北京实际利用外资172.3亿美元，按可比口径同比增长14.6%，引资规模已超2021年全年水平。调研显示，大多数外资企业的年度目标基本实现，企业对2023年的发展充满信心。
本报记者 贺 勇摄
《 人民日报 》（ 2023年01月05日 02 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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