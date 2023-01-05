1月4日，位于北京顺义区中德产业园的一家水泵制造企业正在加紧生产。

2022年前11月，北京实际利用外资172.3亿美元，按可比口径同比增长14.6%，引资规模已超2021年全年水平。调研显示，大多数外资企业的年度目标基本实现，企业对2023年的发展充满信心。

本报记者 贺 勇摄

《 人民日报 》（ 2023年01月05日 02 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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