本报记者 袁于飞

原标题：我国知识产权综合竞争力稳步增强

近日，国家知识产权局在北京发布《2022年中国知识产权发展状况评价报告》《2022年中国专利调查报告》。报告显示，我国知识产权强国建设成效显著，知识产权与经济发展互相支撑作用明显，知识产权综合竞争力稳步提升，推动我国经济向创新驱动转型和低碳方向发展。

“中国知识产权产出能力指数为81.21，排名全球第五；知识产权发展基础指数为83.07，排名第八；市场价值指数为74.40，排名第十，各分项指数均进入世界前十。”国家知识产权局知识产权发展研究中心主任白剑锋表示，报告里的这些数据反映出近年来中国知识产权高质量创新发展势头良好，中国知识产权综合竞争力在全球进一步增强，也使得我国经济在全球的竞争力也大大增强。

发明专利产业化率近5年稳步提高

“调查数据显示，2022年我国专利转移转化总体成效稳中有升，发明专利产业化率近5年稳步提高。2022年，我国有效发明专利产业化率达到36.7%，较上年提高1.3%，创近5年新高。其中，企业发明专利产业化率为48.1%，较上年提高1.3%，较2018年提高了3.1%。”国家知识产权局战略规划司司长葛树介绍。

据介绍，企业逐渐成为创新的主体。我国大中型企业发明专利产业化率同比上升。2022年，国内大、中型企业发明专利产业化率分别为50.9%和55.4%。国内龙头企业专利转移转化能力较强，带动我国发明专利产业化率不断提高。

依靠自主创新和发明专利，不少中国品牌在国际上崭露头角。“中国企业在积累自主研发实力的道路上没有捷径可走。只有坚持原创才能打造真正有生命力的产品。”获2022中国专利奖设计金奖的华人运通董事长丁磊表示，2018年以来，华人运通累计申请专利1620件，近50%为发明专利，还积极在欧洲、美国、日本等国家和地区布局海外专利，目前已申请了200项国际申请，为公司的全球化发展奠定了良好基础。

专利开放许可试点平稳起步、高效运行

专利要运用起来，才能促进科技成果转化，提高经济效益。国家知识产权局知识产权运用促进司副司长赵梅生介绍，截至2022年11月底，全国已有18个省份印发了专利开放许可试点实施方案，500多家高校院所、600多家企业参与试点。各地共筛选了2.1万件有市场化前景的专利试点开放许可，充分利用人工智能等技术，精准匹配推送至6.1万家中小微企业。目前，已达成的许可项目超过4000项，专利开放许可试点平稳起步、高效运行。

赵梅生介绍，专利开放许可是我国专利法第四次修改中创设的一项新制度，是简便快捷的“一对多”许可方式，有助于促进供需对接、提升谈判效率、降低制度性交易成本，受到各方广泛关注，“2022年，国家知识产权局联合教育部、工业和信息化部等国家部委出台政策措施，将专利开放许可纳入‘千校万企’协同创新伙伴行动的重点任务，鼓励支持高校院所专利向广大中小企业开放许可，还会同财政部、发展改革委研究制定开放许可实施期间专利年费减缴政策，更好激励专利权人积极参与”。

根据国家知识产权局最新发布的《2022年中国专利调查报告》，开放许可制度受到专利权人重视，中国有效发明专利许可率为12.1%，较上年提高1.7个百分点，近5年持续上升。针对专利开放许可的调查显示，48.3%的专利权人知晓开放许可制度，有49.6%的专利权人愿意采用开放许可方式，其中高校专利权人这一比例达到九成，开放许可促进专利转移转化的制度作用正逐步显现。

绿色低碳专利申请公开量世界第一

绿色发展是构建高质量发展现代化经济的必然要求，也是我国经济转型的方向。“最近5年，中国、美国、日本、欧洲、韩国的知识产权局绿色低碳专利申请公开量依次排名前五位，合计占全球总量的75.2%。其中，中国为37.9万件，占41.2%，美国为10.4万件，占11.3%。”葛树介绍，近5年中国绿色低碳专利授权量年均增长6.5%，中国已成为全球绿色低碳技术创新的重要带动力量。

比如，中国在氢能、储能等技术领域专利实现快速增长。国家知识产权局在氢能领域专利授权量增长最快，年均增长20.5%，并在储能技术、节电技术、节油技术领域实现两位数以上年均增长。其中，中国对全球氢能和节电技术专利授权量增长的贡献率均超过3/4。

葛树表示，国家知识产权局积极探索基于专利的绿色低碳创新评价体系和方法，加强绿色低碳专利保护，鼓励绿色低碳技术创新投入和产业化，助力我国加快发展方式绿色转型。

“近年来，我国不断加强知识产权保护国际合作。统计显示，仅2021年，我国申请人在世界主要国家和地区经实质审查获得授权的发明专利就达到了4.6万件，同比增长14.1%，呈积极发展态势。”葛树表示，知识产权在支撑我国推动经济全球化、扩大对外开放中起到更加重要的作用，在推动我国经济绿色发展方面成果显著。

(责编：申佳平、陈键)

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