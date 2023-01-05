曾毅 张落雁

原标题：畅通经济双循环

【坚定信心 勇毅前行 】

元旦前夕，浙江宁波铭匠扎啤设备有限公司的生产车间外，整整齐齐的扎啤桶等着装运。“这是公司长期合作客户的订单。”铭匠董事长罗邦才介绍，企业订单快速增长，截至2022年10月，企业产值2.6亿元，同比上涨110%。

这是宁波市江北区通盘谋划全区贸易高质量发展，建立“助企稳贸服务联盟”，畅通国内国际经济双循环后，辖区企业交出的闪亮成绩单。

抓住2022年区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效的机遇，江北区针对重点企业一企一档、一企一策，累计签发RCEP原产地证书680份。截至2022年11月，江北区对RCEP成员国出口额同比增长近63.2%，外贸企业运用RCEP经贸规则效果显著。

为此，江北区畅通企业出境的绿色通道，加大支持企业拓市场的力度。“未来我们将围绕RCEP等新兴市场，全力组织企业团组参与相关展会。”宁波市江北区商务局局长戴雪嵘表示。

对外抓机遇，对内搭平台。江北区组织开展“外贸优品汇·扮靓步行街”等内外贸一体化系列活动，累计帮助外贸企业实现国内销售额超20亿元，并助力13家企业争取到开拓国内市场政策资金1200万元。此外，江北区通过组织企业组团参加线上线下展会，积极对接协会为企业提供业务线索，助力企业拓展订单。

(责编：申佳平、陈键)

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