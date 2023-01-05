记者 温源

原标题：央行多方面发力推动经济运行整体好转

中国人民银行4日表示，将从精准有力实施好稳健的货币政策，加大金融对国内需求和供给体系的支持力度等方面发力，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

当日召开的2023年中国人民银行工作会议要求，2023年人民银行系统要综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。多措并举降低市场主体融资成本。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。

会议提出，要持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作用。健全金融稳定保障基金管理制度。持续完善宏观审慎管理体系。加强金融控股公司监管。

会议还明确，要持续深化国际金融合作和对外开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。有序推进人民币国际化。持续深化金融改革。加强平台企业金融业务常态化监管。全面提升金融服务和管理水平。持续推进金融立法。有序推进数字人民币试点。强化金融消费权益保护。

人民银行表示，2023年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险，持续深化金融改革开放，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。

(责编：申佳平、陈键)

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