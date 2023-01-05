据国家开发银行官网消息，2022年，国家开发银行深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在有关部委指导下，聚焦主责主业，充分发挥开发性金融功能作用，持续加大信贷支持长江经济带发展力度，进一步完善工作机制，深化与地方政府和重点企业合作，加大工作推动力度，积极支持重点领域、重点项目落地实施。据统计，2022年该行向长江生态保护和修复领域发放贷款近千亿元。相关项目建成后，将新增污水垃圾处理能力394万吨/天，河道整治疏浚1205公里，河湖湿地治理22万亩，关闭或搬迁污染企业664家，新建储备林258万亩，产生较好生态效益。

湖北咸宁市嘉鱼县位于长江流域中游，长江流经嘉鱼全长109公里。为持续改善流域内长江生态环境和水域生态功能，嘉鱼县积极推进长江高水平保护十大攻坚提升行动，着力从源头上系统开展生态环境修复和保护，全面提升资源利用效率，加快推动绿色低碳发展。2022年，开发银行湖北分行提供8.4亿元贷款，支持嘉鱼县建设长江大保护及城镇化提质升级（一期）项目，对长江沿线68家污染企业进行关改搬转，支持区域内污水管网建设，提高环保标准，提升产业层次，推动工业结构转型升级，从根本上改善城镇环境质量。据测算，项目建成后，每年将减少向长江排放生产污水146万吨、每年削减化学需氧量50.9吨、二氧化硫40.1吨、氮氧化物74.6吨，环境保护效益明显。

赣江是长江重要支流，是长江生态系统的重要组成部分。2022年，开发银行江西分行发放4亿元贷款、累计发放10亿元贷款，积极支持赣州市赣江流域生态保护和综合治理工程顺利推进。这一工程包括建设章江下游流域截污干管9618米、污水泵站14万立方米/日、雨污管网及道路提升50万平方米，对章江、贡江流域126万平方米区域进行生态修复，并开展赣江、章江、贡江沿岸环境保护与生态旅游设施建设等。随着工程建设的推进，赣江上游水质和给水水源得到改善，河岸林草植被覆盖率得到提升，流域生态空间保护体系逐步形成。同时，这一工程有效改善沿线人居环境和人民群众生活质量，带动了沿线农业及其他产业发展。目前，赣江干流33个断面水质全面达到II类，实现赣江干流水质类别突破。

引江济淮工程沟通长江、淮河两大水系，是跨流域、跨省重大战略性水资源配置和综合利用工程，是国家172项重大水利工程之一。经过6年建设，引江济淮工程（安徽段）水下工程于2022年底实现试通水通航，长江、淮河成功“牵手”。自工程开工建设以来，开发银行安徽分行累计发放39.7亿元贷款，其中2022年发放32.6亿元贷款，为引江济淮工程（安徽段）顺利推进提供了有力资金保障。这一工程的建成，将有效加快长江与巢湖间的水体交换，提高淮河中游水资源调控水平和供水保障能力，促进长江、巢湖、淮河流域水资源合理配置和水环境改善。同时，建立起淮河中游与长江中下游地区直接连接的航道，形成平行于京杭运河的我国第二条南北水运主通道, 有力促进长江经济带与淮河经济带融合发展。

在加大信贷支持的同时，国家开发银行积极发挥综合金融服务优势，发行120亿元“长江流域生态系统保护和修复”专题“债券通”绿色金融债券，所募资金用于支持水污染治理、农业农村环境综合治理、水资源节约等项目，预计建成后可实现年减排化学需氧量2.78万吨、生化需氧量1.11万吨、氨氮0.25万吨、二氧化碳39.4万吨、节约标准煤16.88万吨；通过银团贷款产品引导同业资金共同支持长江大保护及绿色发展，持续以投资、租赁、债券承销等多种方式支持长江经济带发展。

国家开发银行相关人士表示，下一步将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照生态环境部等联合印发的《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》工作要求，充分发挥开发性金融功能作用，坚持系统推动，加大对城镇污水垃圾处理、农业面源污染防治、工业污染治理、河湖水生态系统保护与修复、水资源保障等领域重点项目融资支持力度，探索更好以市场化方式支持长江大保护和绿色发展。

(责编：董童、李源)

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