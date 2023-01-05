国家节能中心主任任献光致辞。来源：受访方供图

人民网北京1月5日电 （记者许维娜）节能提高能效是实现碳达峰碳中和目标、助力高质量发展的重要手段。其中，加快节能降碳先进技术应用是提高能源利用效率、减少碳排放、促进绿色低碳生产方式和生活方式形成的重要途径。

记者从国家节能中心获悉，为推进节能降碳先进技术推广应用、发挥绿色技术示范引领作用，国家节能中心从2017年起开展了两届重点节能技术应用典型案例评选和推广服务工作。

2021年4月，国家节能中心启动了第三届典型案例评选和推广服务工作，本届专家团队和终审专家组从申报的138个案例项目中最终确定了16个入选典型案例，国家节能中心于2022年10月14日对外公布入选典型案例名单。

中国科学院院士、西安交通大学教授何雅玲表示，先进适用节能技术广泛推广应用，不仅是绿色高质量发展的需要，也是落实“双碳”战略任务的重要支撑，更是加快节能低碳产业可持续发展的基础保障。希望国家节能中心继续积极推动先进节能技术普及应用，推动全社会参与节能降耗，也希望各案例企业切实发挥好“榜样的力量”，为节能技术发展、促进高质量发展和实现“双碳”目标做出更大贡献。

国管局公共机构节能管理司司长朱呈义表示，重点节能技术应用典型案例评选与推广，有助于挖掘先进适用节能技术，让原本看不见、摸不着的技术更具感知性、具象化，促进节能技术推广难、选择难等问题的解决，引导各类用能单位在新建或改造项目中更多应用节能降碳绿色技术，这对推动节能产业技术进步、为绿色发展赋能添力具有重要的现实意义。

国家节能中心主任任献光表示，国家节能中心将继续加大与案例技术单位和应用单位、地方节能中心、行业协会以及专家团队等有关方面的合作，持续做好后续宣传推广服务工作，更好地发挥节能降碳技术在推进绿色高质量发展和实现“双碳”目标中的作用而不懈努力。

国家节能中心副主任史作廷表示，重点节能技术应用典型案例评选和推广工作是国家节能中心着力打造的品牌性工作，已得到了社会各界的广泛关注和认可。接下来，国家节能中心将对本次发布服务活动影像进行剪辑并在网上播放宣传；后续还将开展媒体宣传、书籍出版、展览展示、供需对接等推广服务，并积极向国家发展改革委等部门推荐典型案例技术，努力推动这些技术能够应用到国家需要的领域和重大项目中去。下一步，国家节能中心还将整合有关资源，进一步推动节能降碳关键技术研发工作，为提高重点用能领域能效水平做出更大贡献。

(责编：郭思邈、高雷)

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