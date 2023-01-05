原标题：“圣洁甘孜·走进杭州”优势资源投资推介会在杭举办

2022年12月26日,“圣洁甘孜·走进杭州”甘孜州优势资源投资推介会在杭州市成功举办。此次活动由中共甘孜州委、甘孜州人民政府主办,甘孜州商务和经济合作局承办，旨在推动甘孜州招商引资工作承前启后“攻坚2022、启航2023”而举办的又一次浙甘合作发展大会。

推介会上，中共甘孜州委常委、州人民政府副州长冯景锋对甘孜州优势资源作推介，以区位要地、红色圣地、资源富地、大美净地、发展福地“五地合一”来介绍甘孜投资机遇与营商环境，并现场发布精心筛选的旅游文化、农牧医药、清洁能源等领域61个重点招商项目机遇清单，诚邀参会企业代表了解甘孜、走进甘孜、投资甘孜。同时，他对浙江各界长期以来给予甘孜州经济社会发展的巨大帮助支持表示感谢。

浙江省商务厅电商处处长陈永红出席会议并致辞。他对远道而来的甘孜朋友表示热烈欢迎，并详细介绍了杭州历史文化、数字经济、生态文明等方面的发展优势。他希望，杭州与甘孜能够协同并进,在深化产业协作、推动乡村振兴衔接、加强生态协作等方面强化交流合作，实现优势互补、共赢发展。

现场，德格县人民政府副县长根机夏拉对德格县优势资源进行了推介，以“善地德格”为主题介绍了德格县文化旅游、清洁能源、农畜牧业、民族手工业等方面的优势资源，并推出了包括康巴文化博览园、圣仙沟旅游景区、玉隆拉措旅游资源等在内的20余个招商项目，诚邀现场企业家朋友们助力德格开启新征程。

本次推介会还特别设置了甘孜州“酒肉茶菌果蔬水药粮油”十大类农特产品和文创产品、精品旅游线路展示区，参会领导和嘉宾纷纷驻足品鉴观赏，为甘孜产品点赞代言，并表示期待早日实现甘孜之行。

(责编：曹淼、李源)

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