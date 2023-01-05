中老铁路累计发送旅客突破900万人次
2023年01月05日19:32 | 来源：新华网
小字号
新华社昆明1月5日电（记者丁怡全）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，截至1月5日，中老铁路累计发送旅客突破900万人次。其中，中国段发送旅客754万人次，老挝段发送旅客146万人次。
中老铁路于2021年12月3日全线建成通车，线路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1000多公里，为服务两国民众便捷高效出行发挥了积极作用。
进入2023年，中老铁路客流逐步回暖，日均发送旅客达2.9万人次，发送量比去年同期增长近1倍。为满足旅客出行需求，中老铁路中国段动态增开动车组列车，日均开行达到20对；老挝段客流也实现稳步增长，列车由初期开行2对到高峰期开行5对，日均发送旅客6000余人次。
2023年春节临近，中国铁路昆明局集团有限公司进一步科学分析旅客出行需求，不断增加运力投入，灵活增开旅客列车，优化站车服务措施，满足旅客出行需求，同时针对老幼病残孕重点旅客推行差异化服务，给旅客更好出行体验。
(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 4家保险公司被点名！银保监会通报偿付能力数据不真实问题
- 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）偿付能力监管是保险公司审慎监管的重要内容，偿付能力数据不真实直接影响监管质效。据银保监会官网消息，近日，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）发布《关于四家保险公司偿付能力数据不真实问题的通报》，通报了2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。…
相关新闻
- 评论
- 关注