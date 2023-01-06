人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

煤电油气运保障工作扎实推进——

能源保供，让人民群众温暖过冬

本报记者  丁怡婷
2023年01月06日04:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　沙漠采气，中国石油塔里木油田19座大中型气田开足马力，日产量超过1亿立方米；西煤东运，承担全国铁路煤运总量近1/5的大秦铁路优化调度，日均运量突破百万吨；海上发电，国家电投揭阳神泉二海上风电项目投运，一台风机的年发电量可满足近2万户家庭的年用电需求……

　　当前正处于迎峰度冬关键时期，各地区各部门多措并举加强供需调节，全力做好煤电油气运保障工作，为经济社会平稳运行和群众温暖过冬提供坚实保障。

　　上产量，重要能源资源开源挖潜

　　安徽淮南，满载3500吨煤炭的运煤列车从淮河能源集团顾桥煤矿发出，50分钟后缓缓驶入潘集电厂。去年12月初并网发电的潘集电厂，是这个冬季能源保供的“新生力量”。

　　“我们通过优化资源调配的方式，保证每天装卸列车2列左右、约7000吨煤炭，确保电厂‘口粮’充足。”潘集电厂经营部主任张国杰介绍，目前电厂的日均发电量超1300万千瓦时，助力华东区域电力稳定供应。

　　入冬以来，煤炭企业加快释放先进产能、推动煤炭产量较快增长，发电企业提升燃料保障水平、加强机组运行管理，全力以赴做好迎峰度冬保供相关工作。国家能源局提供的数据显示，2022年12月1日至15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天。

　　与此同时，油气增储上产全力推动。作为川气东送管道的重要气源之一，中国石化涪陵页岩气田加快新井投产步伐、精细老井稳产措施，不断提高气田产量水平。“2022年投产新井60多口，目前气田日产天然气2000万立方米左右。”中国石化江汉油田涪陵页岩气公司党委书记宋军备说。

　　这个供暖季，油气行业勘探开发捷报频传，守护冬日温暖：中国海油恩平15—1油田群首期项目投入生产，建有亚洲最大海上石油生产平台；中国石油长庆油田天然气年产量突破500亿立方米，我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区……2022年我国原油产量继2015年之后重回2亿吨，天然气产量超过2170亿立方米，连续6年增产超百亿立方米。

　　煤炭和油气之外，清洁能源也在能源保供中“各显其能”。东北平原，辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运，惠及当地近两万居民；西南峡谷，白鹤滩水电站全部机组投产发电；藏北高原，西藏最大光伏发电保供项目全容量并网。2022年，我国风电、光伏发电新增装机预计达1.2亿千瓦以上，提供更多绿色低碳保供力量。

　　保运量，能源运输通道顺畅高效

　　能源保供，产量提升了，运量也需跟上。凌晨2点，位于河北沧州的黄骅港灯火通明，一艘艘货轮在码头排队停靠，等待煤炭卸车装船。“通过推进生产调度智能化、设备管理信息化等举措，2022年卸车效率和装船效率同比分别提高1.4%和2.6%。”黄骅港务生产指挥中心生产计划员陈浩介绍，去年四季度以来，黄骅港日均卸车140列，最高一天达到160余列，2022年累计装船量突破2亿吨。

　　入冬以来，各地区各部门统筹做好运力安排，强化煤炭铁路、公路、水路运输衔接协同高效顺畅；统筹抓好电网、管网安全运行，确保电力和油气安全稳定输送。

　　保障电煤运输。铁路部门充分发挥西煤东运、北煤南运、疆煤外运主要通道作用，大力开行万吨列车，确保电煤运输畅通高效。2022年前11个月，国家铁路完成煤炭运量19.1亿吨，同比增加1.43亿吨、增长8.1%，其中电煤运量13.5亿吨，同比增长13.2%，均创历史最好水平。

　　确保送电安全。进入冬季，河北承德地区大风、寒潮天气多发。“近期最低温度已经降至零下20多摄氏度，为保障电网安全可靠运行，我们运用了无人机自主巡检、分布式故障监测等智慧手段，可以在1分钟内快速定位因大风引起的输电线路舞动等安全隐患。”国网承德供电公司输电全景智慧指挥中心值班员于长任介绍，去年12月以来，他们运用无人机在塞罕坝区域开展线路低温天气巡护140余处。在南方电网广东公司，为应对寒潮来袭，通过加装覆冰监测装置对全省冰区实现220千伏线路覆冰在线监测全覆盖。

　　畅通输气管网。去年12月，中俄东线天然气管道工程泰安至泰兴段正式投产，“北气南下”通道延伸至长三角地区，将长三角地区日天然气保供能力提升约5000万立方米。国家管网集团加速“全国一张网”织网组网，打通区域梗阻，提升资源互供互保能力。

　　增储量，能源“粮仓”建设稳步推进

　　储气设施相当于天然气的“粮仓”，是促进天然气供需动态平衡、增强供应保障能力的重要设施。油气行业加快推进储气库扩容达产工程和新建储气库工程建设，全力提升储气调峰能力。

　　“2022年，我们建成了文23储气库一期加密井、金坛储气库达容达产和刘庄储气库扩容等工程，3座储气库新增工作气量3.4亿立方米，入冬前形成总工作气量近30亿立方米。”国家管网集团有关负责人介绍，入冬前，与国家管网相连的各储气库超额完成注气任务，累计注气超160亿立方米，为天然气保供增添底气。

　　在山东能源集团，“煤仓”建设正抓紧推进。去年10月底，鲁西煤炭储配基地二期工程竣工，目前120万吨的煤炭储备能力，可满足周边电厂3个月发电用煤需求。“增加煤炭储备，既能避免因天气恶劣、运输不畅等特殊情况造成的缺煤，也可以平抑煤炭价格波动。”山东能源集团规划发展部部长张海军介绍，2022年集团预计建成煤炭静态储备能力约1290万吨，“我们将继续加强煤炭储备能力建设，为做好迎峰度冬保暖保供工作贡献国企力量。”

　　各地区各部门扎实推进煤电油气运保障工作、持续深化能源产供储销体系建设，为能源稳价提供了坚实支撑。近日，北方港动力煤贸易商现货报价比前期明显下降，2022年12月14日，上海石油天然气交易中心LNG交易价约5.6元/立方米，同期国际东北亚地区现货价格折合人民币10.1元/立方米。

　　国家发展改革委新闻发言人介绍，目前全国能源供需总体平稳有序。接下来要持续健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制，强化调度安排，着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案，做好应对后续寒潮天气的准备，牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作，密切监测东北地区供暖企业库存，强化铁路运输保障；统筹用好储气，严格合同履约，做好北京、河北等重点地区民生用气保供；确保春节等重点时段能源供应，确保群众温暖过冬。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
　　人民银行官网截图。 人民网北京1月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。…
4家保险公司被点名！银保监会通报偿付能力数据不真实问题
　　人民网北京1月5日电 （记者罗知之）偿付能力监管是保险公司审慎监管的重要内容，偿付能力数据不真实直接影响监管质效。据银保监会官网消息，近日，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）发布《关于四家保险公司偿付能力数据不真实问题的通报》，通报了2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部