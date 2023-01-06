本报记者 丁怡婷

沙漠采气，中国石油塔里木油田19座大中型气田开足马力，日产量超过1亿立方米；西煤东运，承担全国铁路煤运总量近1/5的大秦铁路优化调度，日均运量突破百万吨；海上发电，国家电投揭阳神泉二海上风电项目投运，一台风机的年发电量可满足近2万户家庭的年用电需求……

当前正处于迎峰度冬关键时期，各地区各部门多措并举加强供需调节，全力做好煤电油气运保障工作，为经济社会平稳运行和群众温暖过冬提供坚实保障。

上产量，重要能源资源开源挖潜

安徽淮南，满载3500吨煤炭的运煤列车从淮河能源集团顾桥煤矿发出，50分钟后缓缓驶入潘集电厂。去年12月初并网发电的潘集电厂，是这个冬季能源保供的“新生力量”。

“我们通过优化资源调配的方式，保证每天装卸列车2列左右、约7000吨煤炭，确保电厂‘口粮’充足。”潘集电厂经营部主任张国杰介绍，目前电厂的日均发电量超1300万千瓦时，助力华东区域电力稳定供应。

入冬以来，煤炭企业加快释放先进产能、推动煤炭产量较快增长，发电企业提升燃料保障水平、加强机组运行管理，全力以赴做好迎峰度冬保供相关工作。国家能源局提供的数据显示，2022年12月1日至15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天。

与此同时，油气增储上产全力推动。作为川气东送管道的重要气源之一，中国石化涪陵页岩气田加快新井投产步伐、精细老井稳产措施，不断提高气田产量水平。“2022年投产新井60多口，目前气田日产天然气2000万立方米左右。”中国石化江汉油田涪陵页岩气公司党委书记宋军备说。

这个供暖季，油气行业勘探开发捷报频传，守护冬日温暖：中国海油恩平15—1油田群首期项目投入生产，建有亚洲最大海上石油生产平台；中国石油长庆油田天然气年产量突破500亿立方米，我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区……2022年我国原油产量继2015年之后重回2亿吨，天然气产量超过2170亿立方米，连续6年增产超百亿立方米。

煤炭和油气之外，清洁能源也在能源保供中“各显其能”。东北平原，辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运，惠及当地近两万居民；西南峡谷，白鹤滩水电站全部机组投产发电；藏北高原，西藏最大光伏发电保供项目全容量并网。2022年，我国风电、光伏发电新增装机预计达1.2亿千瓦以上，提供更多绿色低碳保供力量。

保运量，能源运输通道顺畅高效

能源保供，产量提升了，运量也需跟上。凌晨2点，位于河北沧州的黄骅港灯火通明，一艘艘货轮在码头排队停靠，等待煤炭卸车装船。“通过推进生产调度智能化、设备管理信息化等举措，2022年卸车效率和装船效率同比分别提高1.4%和2.6%。”黄骅港务生产指挥中心生产计划员陈浩介绍，去年四季度以来，黄骅港日均卸车140列，最高一天达到160余列，2022年累计装船量突破2亿吨。

入冬以来，各地区各部门统筹做好运力安排，强化煤炭铁路、公路、水路运输衔接协同高效顺畅；统筹抓好电网、管网安全运行，确保电力和油气安全稳定输送。

保障电煤运输。铁路部门充分发挥西煤东运、北煤南运、疆煤外运主要通道作用，大力开行万吨列车，确保电煤运输畅通高效。2022年前11个月，国家铁路完成煤炭运量19.1亿吨，同比增加1.43亿吨、增长8.1%，其中电煤运量13.5亿吨，同比增长13.2%，均创历史最好水平。

确保送电安全。进入冬季，河北承德地区大风、寒潮天气多发。“近期最低温度已经降至零下20多摄氏度，为保障电网安全可靠运行，我们运用了无人机自主巡检、分布式故障监测等智慧手段，可以在1分钟内快速定位因大风引起的输电线路舞动等安全隐患。”国网承德供电公司输电全景智慧指挥中心值班员于长任介绍，去年12月以来，他们运用无人机在塞罕坝区域开展线路低温天气巡护140余处。在南方电网广东公司，为应对寒潮来袭，通过加装覆冰监测装置对全省冰区实现220千伏线路覆冰在线监测全覆盖。

畅通输气管网。去年12月，中俄东线天然气管道工程泰安至泰兴段正式投产，“北气南下”通道延伸至长三角地区，将长三角地区日天然气保供能力提升约5000万立方米。国家管网集团加速“全国一张网”织网组网，打通区域梗阻，提升资源互供互保能力。

增储量，能源“粮仓”建设稳步推进

储气设施相当于天然气的“粮仓”，是促进天然气供需动态平衡、增强供应保障能力的重要设施。油气行业加快推进储气库扩容达产工程和新建储气库工程建设，全力提升储气调峰能力。

“2022年，我们建成了文23储气库一期加密井、金坛储气库达容达产和刘庄储气库扩容等工程，3座储气库新增工作气量3.4亿立方米，入冬前形成总工作气量近30亿立方米。”国家管网集团有关负责人介绍，入冬前，与国家管网相连的各储气库超额完成注气任务，累计注气超160亿立方米，为天然气保供增添底气。

在山东能源集团，“煤仓”建设正抓紧推进。去年10月底，鲁西煤炭储配基地二期工程竣工，目前120万吨的煤炭储备能力，可满足周边电厂3个月发电用煤需求。“增加煤炭储备，既能避免因天气恶劣、运输不畅等特殊情况造成的缺煤，也可以平抑煤炭价格波动。”山东能源集团规划发展部部长张海军介绍，2022年集团预计建成煤炭静态储备能力约1290万吨，“我们将继续加强煤炭储备能力建设，为做好迎峰度冬保暖保供工作贡献国企力量。”

各地区各部门扎实推进煤电油气运保障工作、持续深化能源产供储销体系建设，为能源稳价提供了坚实支撑。近日，北方港动力煤贸易商现货报价比前期明显下降，2022年12月14日，上海石油天然气交易中心LNG交易价约5.6元/立方米，同期国际东北亚地区现货价格折合人民币10.1元/立方米。

国家发展改革委新闻发言人介绍，目前全国能源供需总体平稳有序。接下来要持续健全煤炭、天然气、电力多能互补的综合应急调度机制，强化调度安排，着力提高能源顶峰能力。提前组织制定预案，做好应对后续寒潮天气的准备，牢牢守住民生用能底线。做好重点地区、重点时段保暖保供工作，密切监测东北地区供暖企业库存，强化铁路运输保障；统筹用好储气，严格合同履约，做好北京、河北等重点地区民生用气保供；确保春节等重点时段能源供应，确保群众温暖过冬。

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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