本报记者 王永战

高仕斌在查验实验数据。

王永战 赵 娜摄影报道

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高仕斌：1964年生，湖北随州人，西南交通大学电气工程学院教授。他致力于铁路供电及自动化领域的创新研究与人才培养，为我国电气化铁路建设与运营做出重要贡献。他主持完成的“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”项目在世界上首次构建了完整的高铁弓网系统运营安全保障体系，大大提升了我国高铁安全运行与运维管理水平。他主持或参与的科研项目先后4次获得国家科技进步奖二等奖，2022年获得第十四届光华工程科技奖。

一杯清茶，一台电脑，手头一摞技术资料。在西南交通大学电气工程学院的办公室里，高仕斌目不转睛盯着屏幕上的数据，若有所思……

每天早上8点进入办公室，不上课时，高仕斌也会把工作安排得满满当当。“早上主要看看我们新研究项目的进展，随后还要和团队成员碰头商量。”高仕斌说。

30多年钻研铁路供电和自动化，当年的山里孩子，如今已近花甲之年。说起一路的成长，高仕斌的思绪又回到了年少时光……

“不少老教授求真务实、勇于创新的精神，对我影响深远”

高仕斌成长于莽莽大山，直到上了高中，还没出过县城。搭上车，沿着山路走70多公里，晃晃悠悠小一天才能到县城。“一来路难走，二来花销大”，一旦到了学校，他便很少回家。修路，是他年少时的一个梦。

父亲是一名乡村农技员，每逢农忙，需要预防病虫害，村民便把父亲请到家里，帮忙配制农药。这又给高仕斌传递了一个信念：“知识可以让生活变得更美好。”

1981年，高仕斌考入西南交通大学。面对当时我国铁路仍以蒸汽机车为主的现实，高仕斌把专业选择放在了铁路电气化上。“直到我研究生毕业的1988年，我国电气化铁路仅有4600多公里，采用的还是模拟式的保护控制系统。那时铁路速度很慢，故障率也很高。”高仕斌说。

“不少老教授求真务实、勇于创新的精神，对我影响深远。”高仕斌说，刚上大学时，他得知西南交大在1952年就开设了我国第一个铁路电气化专业，深深为提出者曹建猷教授所折服。“新中国成立后曹教授毅然回国，不仅为铁路电气化教育做出贡献，还帮助解决了很多铁路建设技术问题。”高仕斌说，“他的爱国情怀始终激励着我。”

“好比给高铁弓网系统建了一座医院，有问题马上就能察觉并维修”

高仕斌1988年毕业留校任教，刚准备将所学应用到工作中，便遇到了工作后的第一个坎儿：他因为结核性胸膜炎住院，紧接着病休了大半年，“那段日子，就想着赶紧扛过去，回到工作岗位上……”高仕斌说。病愈后，他开始着手解决第二个难题：学校实验条件简陋，很难满足大家的科研需求。高仕斌和同事们一起搭建模型，经过反复尝试，终于建立了一个半实物、半仿真的实验平台。这个平台可以在铁路设备现场投运前模拟加速、减速等不同运行状况，检验产品的上道质量，帮了科研人员大忙。

上世纪90年代，我国电气化铁路已达1万公里。那时，我国铁路牵引供电系统为冲击性负荷，故障率高，还没有备用系统。于是，如何快速找到牵引网故障并组织抢修，缩短铁路牵引网停电时间，成为亟待解决的问题。

高仕斌想出了与以往不一样的办法——基于AT牵引网新型故障测距原理的牵引供电自动化系统技术。针对复线铁路，采取上下行电流比原理进行故障测距；针对单线铁路，基于转移阻抗原理进行故障测距；针对V形天窗，采取吸馈电流比原理进行故障测距，“这套方法适用性更广、精度更高，投入也少。”高仕斌说，新方法测距精度达到0.3千米，能够极大地节省故障查找的时间和成本。如今，这套牵引变电所综合自动化系统的市场占有率已达50％，其中故障测距装置市场份额约80％。

近年来，高仕斌开始关注保障高铁运营安全这一课题。大半夜，高铁接触网工上线巡检，一走就是好几公里。检测装备差、精度低、很多问题难以辨别，工人深受困扰……其中，受电弓接触网系统的结构性能受损，可能导致停电停车，致使高铁晚点，打乱运输秩序。

“必须实时掌控弓网系统的受流性能与安全状态。”围绕高仕斌设立的这个目标，他和团队成员研发出6类检测设备，为高铁弓网“体检”。“这就好比给高铁弓网系统建了一座医院，有问题马上就能察觉并维修。”学生韦晓广打比方说，增强了定期检修，高铁弓网安全运行又多了一重保障。2018年，这一技术项目获得国家科学技术进步奖二等奖。

“有了团队的力量，便能克服一切挑战”

在韦晓广看来，高老师“既严肃，又温情”。

对于学术研究，韦晓广说，“无论是科研论文，还是日常实验，高老师都要求我们精益求精，来不得丝毫马虎。”韦晓广2015年成为高仕斌的博士研究生，他说，自己“紧紧张张过了4年”。刚一入校，他就接到了高老师布置的一个个任务：阅读学术文献、参加国内外学术交流会议、定期到实验平台测试数据……“高老师常说，工科生既要能动脑，也得善动手。”除了看书，韦晓广一有空就往实验室里钻。

临近毕业，韦晓广以为自己的毕业论文框架清晰，满怀信心地交给老师，没想到，高仕斌看后的论文修改痕迹密密麻麻，连一个词、一个标点符号都不放过。这是高仕斌花了好几天时间仔细审阅学生论文的结果。“老师真的是逐字逐句改过来的。”

在日常生活中，高仕斌对学生充满温情与关怀，不少学生都感叹：“高老师人真好！”韦晓广说，读书时有些同学撰写学术论文，苦于找不到高铁故障数据。高仕斌偶然听到消息，很快就帮学生联系了几个铁路部门，还带着同学们到高铁现场收集数据。“做我们这些实验，必须得有数据支撑，否则都是空谈，高老师帮助我们总是这样不遗余力。”韦晓广说。

学院电气馆实验室里，机器运转声、键盘敲击声不绝于耳，这是团队成员正通过计算机进行一个个实验操作。“我们会在实验室里人为制造一些故障，然后通过实验平台来检验。再通过计算机来收集数据和故障情况。”韦晓广说，“等实验全部完成，我们还要带着成品设备到现场再进行测试。”

团队项目多，问题也就多。每逢遇到问题，大伙儿都愿意向高仕斌请教。韦晓广已毕业并成为研究团队的一员，依然没少得到高老师的帮助。“老师会定期开会，询问大家在工作和生活上有什么需要帮助解决的问题。”韦晓广说。

如今，高仕斌所在的智能牵引供电系统团队已有成员10名。而在他担任主任的国家轨道交通电气化与自动化工程技术研究中心，已汇集了70余名研究人员。“有了团队的力量，便能克服一切挑战。”说话间，高仕斌翻开资料，给记者介绍起最新课题……

致力于解决问题（记者手记）

高仕斌一直有个信念：科研要直面社会发展的现实需要，只有这样才能更好地发挥科研的作用。

致力于解决问题，也是他自小养成的思维习惯。无论是渴望铁路修进大山，还是选择铁路电气化专业，他的每一步选择都瞄准了现实需要。

科研产生于现实需要，最终又将回馈现实，在高仕斌看来，科研成果就是为转化应用而生的。也正基于此，他才更加不怕困难，努力探索如何解决瓶颈；带领团队，齐心协力实现技术突破。科研路上的每一步，他都走得扎扎实实。

受益于前辈们爱国奉献、求真务实精神，高仕斌几十年来醉心于工程类研究，并把研究重点放在解决铁路电气化发展的现实问题。他也通过自己的言传身教，将这种精神传递给更多人……

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 06 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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