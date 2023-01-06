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工业上楼积蓄发展后劲（经济时评）

白之羽
2023年01月06日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　集约化利用土地，能够有效积蓄发展后劲。以工业上楼为样板，我们期待更多的实践探索，为推动工业高质量发展提供有益借鉴

　　

　　近年来，我国工业经济发展规模和质量不断提升，但在东部沿海地区，却面临一个共性制约因素——工业用地供应趋紧。

　　为此，各地采取了多种应对措施，如严格审批，控制企业质效；转型升级，提高亩均产值；腾笼换鸟，优化产业结构等等。前不久，深圳市有关部门表示，将按照每年建设不少于2000万平方米、连续实施5年的规模进度，向社会提供“工业上楼”的高品质低成本产业空间，为制造业提供更加有力的空间保障。

　　工业上楼，是指让企业在高层楼房中进行工业生产的新型产业空间模式，在不改变工业用地性质的前提下，提升楼宇的容积率。在寸土寸金的东部沿海地区，改变过去“摊大饼”式的工业园区建设，推动工业上楼可以说是破解土地制约的一招妙棋。

　　对社会而言，同等占地面积能够提供更多入驻空间，节约了宝贵的土地资源；对产业而言，更大的容纳空间，有利于产业链条中上下游企业的集聚；对园区而言，服务对象更加集中，意味着效率提高；对企业而言，则能享受到更低的用地成本。

　　不仅如此，随着“职住平衡”“产城融合”理念的不断普及，越来越多的工业园区开始探索推动区域内生产、生活、生态的融合发展。工业上楼节约的用地空间，可以为研发办公、生活休闲乃至环境绿化提供支持，成为优化园区环境、吸引各类资源的有利条件。

　　好处虽多，却也要因地制宜。并非所有工业企业都适合在高楼中进行生产，现阶段入驻的企业更多以电子信息、智能装备、新材料、医疗器械等产业为主，这类高新产业生产设备较轻，振动更少，污染也小。因此，应当结合园区发展条件和企业的发展特点，因地制宜引导合适的企业上楼发展。

　　无论是腾笼换鸟，还是工业上楼，都是探索工业用地节约集约化利用的经验，有利于为产业升级腾出空间，积蓄发展后劲。我们期待更多的实践探索，为推动工业高质量发展提供有益借鉴。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 10 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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