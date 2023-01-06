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广西实施“头雁”培育行动

每年将培育700名乡村振兴带头人

2023年01月06日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁1月5日电  （记者庞革平）记者日前从广西农业农村厅获悉：从2022年开始，广西大力实施乡村产业振兴带头人“头雁”培育行动，计划每年培育700名乡村振兴带头人，5年培育3500人。

　　据介绍，在政策支持方面，广西为带头人成长为“头雁”提供立体式、全方位保障支持。积极争取地方财政配套资金，支持各地开展“头雁”培育；加大产业扶持，落实“头雁”申报项目优先、创业扶持优先、品牌推广优先；实行增信扶持、贴息贷款、保险扶持等举措，增强“头雁”发展后劲；推行院所结对帮扶、专家联系帮扶、产才融合帮扶，想方设法帮助“头雁”成长成才。在机制保障方面，广西将“头雁”培育工作分别纳入乡村人才振兴专项考核和实施乡村振兴战略实绩考核，推动形成“一年培育、终身服务”的“头雁”培养长效机制，引导“头雁”联农带农、兴农富农，切实发挥示范引领作用。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 10 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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