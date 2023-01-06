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把乡村建设得更现代更和美（话说新农村）

晓  眷
2023年01月06日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　把农村真正建设成安居乐业的幸福家园，让乡亲们看得见美丽，感受得到宜居，体会得到幸福

　　

　　虽然时值深冬，但在河南省三门峡市灵宝市焦村镇纪家庄村里，依然生机盎然。过去用来储水的陶瓷坛改成了花盆，“废弃木桩”围起了长长的绿化带，清理过的土地上种满了四季常青的绿植，修整后的街道上“镶嵌”着村民的菜园。看着越来越美的村子，村民们纷纷点赞。

　　放眼全国，如今像纪家庄这样的村庄还真不少。这些村庄里，乡村产业蓬勃发展，人居环境明显改善，公共设施提档升级，文明乡风、良好家风、淳朴民风滋养乡野，一幅幅现代版的“富春山居图”渐次铺展。这些业兴村强、民富人和、美丽宜居的乡村，不仅成为亿万农民的幸福家园，也寄托起城市居民的浓浓乡愁。

　　尽管越来越多的乡村在向着更加宜居宜业的方向发展，但与推进乡村全面振兴的要求相比，与“农村基本具备现代生活条件”的目标相比，乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度都有待进一步提高。应当看到，随着城乡融合发展加快推进，未来即便我国的城镇化率达到70%以上，还将有数亿人常住在乡村，他们也期盼过上现代生活。因此，要顺应广大农民对美好生活的期待，不断挖掘农业多种功能、乡村多元价值，建设宜居宜业和美乡村，持续提高乡村生活质量，让广袤乡村真正成为乡亲们幸福生活的家园、干事创业的热土、创新创造的蓝海、实现梦想的舞台。

　　强国必先强农，农强方能国强。中央农村工作会议提出，“要一体推进农业现代化和农村现代化，实现乡村由表及里、形神兼备的全面提升”“让农民就地过上现代文明生活”，明确了农业农村现代化是建设农业强国的内在要求和必要条件，建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义。

　　形神兼备的农业农村现代化什么样？从“形”看，要有多元的特色产业作支撑，要有现代的生产生活设施作基础；从“神”看，教育、医疗、养老等社会事业和公共服务更普及，生产生活方式更绿色，生态环境优势凸显，文化繁荣发展，治理有序活力迸发。推进农业农村现代化，有些地区已经进行了有效探索，浙江近年来开展的未来乡村建设就很值得关注。未来乡村建设涉及产业、风貌、文化、邻里、健康、低碳、交通、智慧和治理九大场景，打造15分钟幸福生活圈、20分钟医疗圈、15分钟健身圈、15分钟养老圈，注重城乡公共服务均等化、交通一体化、乡村数字化等，让更多乡亲们共享发展成果，就地过上现代文明生活。

　　建设形神兼备的农业农村现代化，让乡村生活更现代更和美，是一项长期任务、系统工程，不可能一蹴而就，要遵循乡村建设规律，稳扎稳打、久久为功。我国农村“十里不同风，百里不同俗”，一个重要的原则就是要因地制宜、因村施策。要充分尊重农民意愿，聚焦农业农村发展最迫切、农民需求最强烈的问题，充分发挥亿万农民的智慧和力量，最大程度调动他们的积极性、主动性和创造性，把农村真正建设成安居乐业的幸福家园，让住在这里的乡亲们，看得见美丽，感受得到宜居，体会得到幸福。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月06日 18 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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