浙江省青田县祯埠镇
建设美丽宜居村庄
2023年01月06日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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“房子改了之后，更漂亮了，也更实用了，现在不少村民都来我家参观呢！”作为全村农房外立面改造的首批受益者，浙江省青田县祯埠镇祯埠村村民朱成武颇为自豪。
在新一轮结对帮扶工作中，浙江省建设厅帮扶祯埠镇，结合“设计下乡”工作，组建了驻点技术工作站。乡村风貌整治提升被确定为帮扶重点项目之一。目前，第一批外立面改造农房即将完工交付，打造花园庭院4个，建成花坛、景墙30余处。面貌一新的祯埠绿道获评第五届“浙江最美绿道”称号，围绕祯埠绿道，镇里布局了农旅融合、团建企划等沿线产业，带动了周边村民蜂蜜、笋干、茶叶等农特产品销售。
结对帮扶一年多来，祯埠镇的乡村风貌发生了由表及里、形神兼备的改变，人居环境舒适度明显提升。朱成武感叹：“现在的村庄就像个花园，美丽宜居，住着真舒心！”
《 人民日报 》（ 2023年01月06日 18 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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