据新华社北京1月5日电 （记者王希）记者从国务院国资委1月5日举行的中央企业负责人会议上获悉，2022年，国资央企统筹疫情防控和企业生产经营，统筹发展和安全，推动经济运行实现稳中有进，中央企业全年预计实现营业收入39.4万亿元、利润总额2.55万亿元，同比分别增长8.3%和5.5%。

“2022年国资央企并行推进提质增效和专项治理，稳定经济社会大局的‘顶梁柱’‘压舱石’作用充分发挥。”国资委党委书记张玉卓在会议上表示。

据了解，去年前11个月，中央企业累计上缴税费2.6万亿元，同比增长18.8%；年化全员劳动生产率为74.6万元/人，同比增长9.2%；截至11月底，中央企业平均资产负债率为64.9%，同比下降0.2个百分点。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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